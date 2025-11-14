Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cận cảnh cầu tràn Thạch Nham sụt lún sau lũ

Hải Phong
Hải Phong
14/11/2025 18:42 GMT+7

Sau đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 28.10 đến 6.11, nhiều mảng bê tông trên mặt tràn phía bắc cầu tràn Thạch Nham (xã Sơn Hạ, Quảng Ngãi) bị nước cuốn trôi, tạo hố sâu và làm rỗng chân kè mái nghiêng.

Trưa 14.11, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, đơn vị thi công do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi chủ trì đã huy động thiết bị san gạt tạo mặt bằng tạm để xe máy có thể lưu thông qua cầu tràn Thạch Nham. Việc khắc phục tạm thời dự kiến hoàn thành trong cùng ngày.

Cận cảnh cầu tràn Thạch Nham sụt lún sau lũ- Ảnh 1.

Đơn vị thi công đang khắc phục sụt lún cầu tràn Thạch Nham (Quảng Ngãi)

ẢNH: HẢI PHONG

Cầu tràn Thạch Nham hư hỏng, khẩn trương khắc phục "LỠ SƠ SẨY MỘT CÁI TRÔI ĐI LÀ XONG"

Ông Trương Ngọc Trung, nhân viên Phòng Kỹ thuật, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi, cho biết hoàn lưu bão số 13 đã gây hư hỏng khoảng 40 m bờ bắc cầu tràn Thạch Nham, xói sâu đường dẫn tạo hàm ếch và làm vỡ mặt tràn. "Chúng tôi dùng đất san lấp, rải cấp phối và lu lèn nhằm đảm bảo phương tiện đi lại trong thời gian chờ sửa chữa tổng thể", ông Trung nói.

Trước đó, ngày 12.11, lực lượng chức năng đã giăng dây, cắm biển cấm lưu thông ở hai đầu cầu. Tuy nhiên, nhiều người vẫn liều mình điều khiển xe băng qua, thậm chí tự mở lối đi tạm dù mặt tràn bị hư hỏng nặng, nguy hiểm.

Cận cảnh cầu tràn Thạch Nham sụt lún sau lũ- Ảnh 2.

Cầu tràn Thạch Nham bị hư hỏng do mưa lũ

ẢNH: HẢI PHONG

Cầu tràn Thạch Nham xây dựng hơn 30 năm, bắc qua sông Trà Khúc trên tuyến tỉnh lộ 623B là tuyến kết nối quan trọng giữa vùng đồng bằng và các xã miền núi Quảng Ngãi. Nhiều năm qua, khu vực này từng xảy ra nhiều vụ người và phương tiện bị cuốn trôi khi vượt tràn lúc nước lớn.

Do thường xuyên qua lại để bán hàng, ông Nguyễn Mậu Công Phương (54 tuổi, ở xã Tư Nghĩa) cho biết, đi qua cầu tràn thời điểm này "rất khó khăn và lo lắng", mong cơ quan chức năng sớm khắc phục để người dân an tâm.

Chị Đinh Thị Hồng Oanh (41 tuổi, xã Sơn Mai) cho biết, mỗi lần về nhà mà nước đổ qua tràn là phải đi đường vòng rất xa. "Tràn hư mà vẫn ráng qua, vừa đi vừa sợ, lỡ có sự cố là bị cuốn trôi ngay", chị Oanh nói.

Cận cảnh cầu tràn Thạch Nham sụt lún sau lũ- Ảnh 3.

Người dân băng qua cầu tràn Thạch Nham, rất nguy hiểm

ẢNH: HẢI PHONG

Ông Nguyễn Tùng Sơn, Phó chủ tịch UBND xã Sơn Hạ, cho biết xã đã nhiều lần thông báo, cảnh báo nguy hiểm và phối hợp Công an xã cùng Chi nhánh quản lý thủy nông số 7 rào chắn khu vực hư hỏng. Tuy vậy, một số người vẫn tự ý tháo rào và đi qua bất chấp nguy hiểm.

Trước tình trạng này, chính quyền yêu cầu người dân tạm thời đi theo hướng cầu Phước Lộc hoặc cầu Thạch Bích để đảm bảo an toàn. UBND xã Sơn Hạ cũng kiến nghị các sở, ngành liên quan khẩn trương triển khai phương án sửa chữa để khôi phục lưu thông an toàn.

Một số hình ảnh PV Thanh Niên ghi nhận khi cầu tràn Thạch Nham bị hư hỏng sau lũ và được đơn vị quản lý thi công khắc phục:

Cận cảnh cầu tràn Thạch Nham sụt lún sau lũ- Ảnh 4.

Cầu tràn Thạch Nham bị hư hỏng, chính quyền địa phương đã cấm lưu thông nhưng một số người dân vẫn đi qua đây

ẢNH: HẢI PHONG

Cận cảnh cầu tràn Thạch Nham sụt lún sau lũ- Ảnh 5.

Nước lũ xé toạc mặt tràn

ẢNH: HẢI PHONG

Cận cảnh cầu tràn Thạch Nham sụt lún sau lũ- Ảnh 6.

Mặt tràn bị lũ cuốn trôi để lại hàm ếch rất to

ẢNH: HẢI PHONG

Cận cảnh cầu tràn Thạch Nham sụt lún sau lũ- Ảnh 7.

Một phần mặt tràn bị lũ cuốn trôi

ẢNH: HẢI PHONG

Cận cảnh cầu tràn Thạch Nham sụt lún sau lũ- Ảnh 8.

Cầu tràn Thạch Nham được xây dựng hơn 30 năm, nay đã có dấu hiệu xuống cấp

ẢNH: HẢI PHONG

Cận cảnh cầu tràn Thạch Nham sụt lún sau lũ- Ảnh 9.

Đơn vị thi công đang san lấp hàm ếch tại cầu tràn Thạch Nham

ẢNH: HẢI PHONG

Cận cảnh cầu tràn Thạch Nham sụt lún sau lũ- Ảnh 10.

Người dân cùng phương tiện đang chờ thi công tạm để lưu thông qua cầu tràn Thạch Nham

ẢNH: HẢI PHONG

Cận cảnh cầu tràn Thạch Nham sụt lún sau lũ- Ảnh 11.

Người dân lưu thông tạm qua cầu tràn Thạch Nham khi đơn vị san lấp gần xong hàm ếch và mặt tràn

ẢNH: HẢI PHONG


