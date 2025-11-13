Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Sạt lở làm lộ tuyến cáp ngầm xuyên biển cấp điện cho đặc khu Lý Sơn

Hải Phong
Hải Phong
13/11/2025 18:01 GMT+7

Sau bão Kalmaegi (bão số 13), đoạn cáp ngầm xuyên biển tại xã Vạn Tường (Quảng Ngãi) cấp điện cho đặc khu Lý Sơn bị sóng lớn và triều cường đánh sạt lở, làm lộ tuyến cáp ngay trên bãi cát.

Chiều nay 13.11, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại khu vực bờ biển thôn Thanh Thủy, xã Vạn Tường (Quảng Ngãi), đoạn bờ từ vị trí cột 86 XT 470/DQU đầu tuyến cáp ngầm xuyên biển đến mép nước dài khoảng 60 m bị sóng đánh sạt lở nghiêm trọng.

Sóng đánh sạt lở, lộ tuyến cáp ngầm xuyên biển cấp điện cho đặc khu Lý Sơn - Ảnh 1.

Đầu tuyến cáp xuyên biển tại xã Vạn Tường (Quảng Ngãi) bị sóng đánh, sạt lở nghiêm trọng

ẢNH: H.P

Sạt lở đã khiến trụ biển cảnh báo bị ngã đổ, hư hỏng, đồng thời làm lộ tuyến cáp ngầm 22 kV đang mang điện. Việc cáp lộ thiên giữa khu vực sóng đánh mạnh khiến nguy cơ mất an toàn càng cao.

Sóng đánh sạt lở, lộ tuyến cáp ngầm xuyên biển cấp điện cho đặc khu Lý Sơn - Ảnh 2.

Cáp ngầm bị lộ trên bãi cát

ẢNH: H.P

Anh Nguyễn Thanh Quân (ở xã Bình Sơn) lo lắng: "Cáp điện mà lộ ra như vậy rất nguy hiểm, nhất là với trẻ nhỏ hay người đi biển. Mong chính quyền và ngành điện sớm có biện pháp khắc phục để người dân yên tâm".

Ngăn chặn không cho người dân và phương tiện tiếp cận khu vực sạt lở

Ngay sau khi phát hiện sự cố, UBND xã Vạn Tường đã phối hợp với lực lượng công an, quân sự và Đội quản lý lưới điện Bình Sơn cũng như thôn Thanh Thủy thường xuyên tuần tra, kiểm soát, thông báo cho nhân dân, ngư dân biết điểm sạt lở, không thực hiện các hoạt động như đánh bắt thủy hải sản, cắm cọc… gây nguy cơ ảnh hưởng đến hành lang an toàn tuyến cáp điện ngầm.

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng túc trực, giăng dây, cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm nhằm ngăn chặn người dân và phương tiện không có phận sự tiếp cận khu vực sạt lở.

Sóng đánh sạt lở, lộ tuyến cáp ngầm xuyên biển cấp điện cho đặc khu Lý Sơn - Ảnh 3.

Đoạn sạt lở dài khoảng 60 m, đang ngoạm sâu vào bờ

ẢNH: H.P

Ông Lữ Thế Lâm, Phó chủ tịch UBND xã Vạn Tường, cho biết địa phương đã có văn bản chỉ đạo lực lượng công an, dân quân và Đội quản lý lưới điện Bình Sơn thường xuyên tuần tra, thông báo rộng rãi cho người dân, ngư dân biết khu vực sạt lở. Tuyệt đối không được đánh bắt thủy sản, cắm cọc hay có hành vi ảnh hưởng đến hành lang an toàn tuyến cáp ngầm.

"Chính quyền cũng kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm hành lang an toàn tuyến cáp ngầm, như neo đậu tàu thuyền, dựng chòi, khai thác cát, hải sản trái phép trong phạm vi 200 m quanh khu vực cáp", ông Lâm nói.

Sóng đánh sạt lở, lộ tuyến cáp ngầm xuyên biển cấp điện cho đặc khu Lý Sơn - Ảnh 4.

Sóng lớn đánh sập trụ đặt biển cảnh báo bằng bê tông

ẢNH: H.P

Tuyến cáp ngầm 22 kV xuyên biển Vạn Tường - Lý Sơn thuộc dự án cấp điện từ hệ thống điện quốc gia bằng cáp ngầm tại đặc khu Lý Sơn, là công trình hạ tầng năng lượng trọng yếu của tỉnh Quảng Ngãi, được đưa vào vận hành từ năm 2014, giúp cấp điện ổn định cho đảo Lý Sơn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và bảo đảm chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Nếu không được khắc phục kịp thời, sóng lớn và triều cường tiếp tục khoét sâu khu vực sạt lở có thể làm sập hoàn toàn phần đầu tuyến cáp ngầm xuyên biển, gây mất kết nối nguồn điện ra đặc khu Lý Sơn.

Xem thêm bình luận