Cáp ngầm xuyên biển đưa điện ra Côn Đảo đóng điện

Trước đó, lúc 19 giờ 9 phút, ngày 2.9, EVN và Ban Quản lý dự án điện 3 cũng đã tổ chức đóng điện thành công dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho đặc khu Côn Đảo, TP.HCM. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.



Việc đóng điện thành công dự án đã góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho đặc khu Côn Đảo, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống nhân dân.

Tàu thi công chôn cáp ngầm đưa điện lưới quốc gia ra Côn Đảo ẢNH: VIỆT HÀ

Dự án đã thay thế các nguồn phát điện diesel tại chỗ, giảm chi phí sản xuất điện, hạn chế phát thải khí nhà kính, góp phần thực hiện cam kết giảm phát thải và phát triển bền vững của Việt Nam. Khẳng định năng lực triển khai các công trình năng lượng quy mô lớn, công nghệ hiện đại, trong điều kiện thi công phức tạp, khắc nghiệt trên biển.

Thi công trên biển dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho đặc khu Côn Đảo ẢNH: VIỆT HÀ

Theo EVN, dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho đặc khu Côn Đảo là bước ngoặt quan trọng trong việc hiện thực hóa chiến lược phát triển hạ tầng năng lượng quốc gia, thể hiện quyết tâm của Chính phủ, ngành điện và các đơn vị tham gia dự án trong việc chăm lo, phát triển hạ tầng cho khu vực biển đảo, vùng biên giới - hải đảo của Tổ quốc.

Dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho đặc khu Côn Đảo do EVN làm chủ đầu tư. Dự án có quy cấp điện áp 110kV, tổng chiều dài 103,7km, gồm: Đường dây trên không dài 17,5 km qua địa phận thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng (cũ), nay là P.Vĩnh Châu, TP.Cần Thơ. Cùng với đó là đường dây cáp ngầm xuyên biển dài 77,7 km kết nối từ VT32 (trụ cuối trên biển) ra đặc khu Côn Đảo. Ngoài ra còn có đường dây cáp ngầm trên đảo dài 8,5 km từ điểm tiếp bờ đến trạm biến áp 110KV tại Nhà máy điện An Hội, Côn Đảo. Cùng với đó là mở rộng ngăn lộ 110kV tại trạm biến áp 220kV Vĩnh Châu (Cần Thơ) và xây dựng trạm biến áp 110/22kV GIS tại Côn Đảo. Dự án có tổng mức đầu tư 4.923 tỉ đồng, triển khai thi công từ tháng 12.2024. Dự án đã đóng điện thử nghiệm toàn tuyến vào ngày 22.8.