Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Cáp ngầm xuyên biển đưa điện ra Côn Đảo đóng điện

Đình Tuyển
Đình Tuyển
04/09/2025 13:47 GMT+7

Sáng 4.9, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Ban Quản lý dự án điện 3 đã đóng điện xung kích thành công trạm biến áp 110 kV Côn Đảo, phục vụ việc cấp điện từ điện lưới quốc gia cho đặc khu Côn Đảo.

Trước đó, lúc 19 giờ 9 phút, ngày 2.9, EVN và Ban Quản lý dự án điện 3 cũng đã tổ chức đóng điện thành công dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho đặc khu Côn Đảo, TP.HCM. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Việc đóng điện thành công dự án đã góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho đặc khu Côn Đảo, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống nhân dân.

Cáp ngầm xuyên biển đưa điện ra Côn Đảo đóng điện- Ảnh 1.

Tàu thi công chôn cáp ngầm đưa điện lưới quốc gia ra Côn Đảo

ẢNH: VIỆT HÀ

Dự án đã thay thế các nguồn phát điện diesel tại chỗ, giảm chi phí sản xuất điện, hạn chế phát thải khí nhà kính, góp phần thực hiện cam kết giảm phát thải và phát triển bền vững của Việt Nam. Khẳng định năng lực triển khai các công trình năng lượng quy mô lớn, công nghệ hiện đại, trong điều kiện thi công phức tạp, khắc nghiệt trên biển.

Cáp ngầm xuyên biển đưa điện ra Côn Đảo đóng điện- Ảnh 2.

Thi công trên biển dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho đặc khu Côn Đảo

ẢNH: VIỆT HÀ

Theo EVN, dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho đặc khu Côn Đảo là bước ngoặt quan trọng trong việc hiện thực hóa chiến lược phát triển hạ tầng năng lượng quốc gia, thể hiện quyết tâm của Chính phủ, ngành điện và các đơn vị tham gia dự án trong việc chăm lo, phát triển hạ tầng cho khu vực biển đảo, vùng biên giới - hải đảo của Tổ quốc.

Cáp ngầm xuyên biển đưa điện ra Côn Đảo đóng điện- Ảnh 3.

Thi công trên biển dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho đặc khu Côn Đảo

ẢNH: VIỆT HÀ

Dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho đặc khu Côn Đảo do EVN làm chủ đầu tư. Dự án có quy cấp điện áp 110kV, tổng chiều dài 103,7km, gồm: Đường dây trên không dài 17,5 km qua địa phận thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng (cũ), nay là P.Vĩnh Châu, TP.Cần Thơ. Cùng với đó là đường dây cáp ngầm xuyên biển dài 77,7 km kết nối từ VT32 (trụ cuối trên biển) ra đặc khu Côn Đảo. Ngoài ra còn có đường dây cáp ngầm trên đảo dài 8,5 km từ điểm tiếp bờ đến trạm biến áp 110KV tại Nhà máy điện An Hội, Côn Đảo. Cùng với đó là mở rộng ngăn lộ 110kV tại trạm biến áp 220kV Vĩnh Châu (Cần Thơ) và xây dựng trạm biến áp 110/22kV GIS tại Côn Đảo. Dự án có tổng mức đầu tư 4.923 tỉ đồng, triển khai thi công từ tháng 12.2024. Dự án đã đóng điện thử nghiệm toàn tuyến vào ngày 22.8.

Đặc khu Côn Đảo gồm 16 hòn đảo lớn nhỏ nằm giữa biển, cách TP.Vũng Tàu 185 km nhưng chỉ cách bờ xã Vĩnh Hải, TX.Vĩnh Châu (Sóc Trăng cũ) chỉ khoảng 74 km.

Côn Đảo có diện tích tự nhiên khoảng 76 km2, dân số hiện tại khoảng 10.500 người, được xác định có vị trí quan trọng, chiến lược về kinh tế xã hội lẫn quốc phòng, an ninh quốc gia.

Theo quy hoạch, Côn Đảo được định hướng trở thành khu kinh tế, du lịch hiện đại, tầm cỡ khu vực và quốc tế. Năm 2024, Côn Đảo đã đón gần 600.000 lượt khách du lịch, đạt 100,08% kế hoạch năm, trong đó có khoảng 24.000 lượt khách quốc tế.

Tin liên quan

Côn Đảo - chờ ngày có điện lưới quốc gia

Côn Đảo - chờ ngày có điện lưới quốc gia

Tháng tư, khi cả nước hân hoan kỷ niệm 50 năm thống nhất non sông, thì trên công trường Dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho H.Côn Đảo, không khí làm việc vẫn khẩn trương. Những con sóng dữ, những ngọn gió biển khắc nghiệt vẫn không làm chùn bước những người xây dựng công trình.

Khám phá thêm chủ đề

Côn Đảo EVN Lưới điện quốc gia
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận