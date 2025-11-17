Gia Lai: Cứu hộ thành công 10 người dân bị cô lập do mưa lũ

Tại khu vực suối Uar, thuộc buôn Ia Jip (xã Uar), 3 người dân đi làm rẫy gồm ông Vũ Đình Duyên (50 tuổi, chủ rẫy tại buôn Ia Jip) và hai người làm thuê là Nguyễn Đức Trọng (18 tuổi) và Ksor Tình (15 tuổi, cùng ở buôn Thành Công) bị nước lớn cô lập nhiều ngày liền. Do mắc kẹt quá lâu, lương thực mang theo đã cạn, cả nhóm phải dùng bắp tại rẫy để cầm cự chờ lực lượng chức năng tiếp cận để cứu hộ.

Nguy cơ đe dọa tính mạng đối với những người dân này được đánh giá là rất lớn nếu mưa kéo dài thêm 2 - 3 ngày.

Trước tình hình mưa lũ vượt khả năng ứng phó của địa phương, chính quyền xã Uar đề nghị Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Ayun Pa hỗ trợ lực lượng và phương tiện.

Mưa lũ khiến nhiều người dân tại xã Uar (Gia Lai) bị cô lập, lực lượng chức năng phải tổ chức cứu hộ ẢNH: C.T.V.

Nhận được báo cáo, đại tá Trần Thế Tùng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Ayun Pa, đã xin ý kiến chỉ đạo từ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai để thực hiện công tác cứu hộ.

Lúc 10 giờ ngày 17.11, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Ayun Pa triển khai 3 ô tô, 1 xuồng máy và 12 cán bộ đến xã Uar để giải cứu người dân gặp nạn.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Uar cũng tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nghiêm phương châm "4 tại chỗ", huy động 14 dân quân phối hợp ứng cứu khẩn cấp.

Lực lượng cứu hộ đã cơ động ca nô và xuồng vượt dòng nước chảy xiết để tiếp cận vị trí 3 người bị cô lập. Đến 11 giờ 52 cùng ngày, ông Duyên cùng Nguyễn Đức Trọng và Ksor Tình được đưa về Ban Chỉ huy Quân sự xã Uar an toàn.

Cứu hộ thành công người dân ra khỏi vùng ngập lụt ẢNH: C.T.V.

Trong quá trình mở rộng tìm kiếm, tổ công tác phát hiện thêm 10 người khác đang bị cô lập trong rẫy. Đến 13 giờ ngày 17.11, 7 người được cứu hộ thành công, sức khỏe ổn định.

Theo nguyện vọng của 3 người còn lại, lực lượng chức năng đã hỗ trợ lương thực, thực phẩm để bà con ở lại trông coi tài sản và duy trì chăn nuôi tại rẫy trong thời gian nước chưa rút.

Nhờ sự cứu hộ khẩn trương, người dân thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng ẢNH: C.T.V.

Đến 13 giờ 25 ngày 17.11, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Ayun Pa cùng cấp ủy, chính quyền và các lực lượng xã Uar kết thúc công tác tìm kiếm cứu hộ.