Đồng Nai: Xe máy chạy ngược chiều va chạm xe cứu hộ, 1 người tử vong

Ngày 11.11, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và xe cứu hộ, xảy ra trên đường ĐT.741 (đoạn qua khu phố Bàu Ké, xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai), khiến 1 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 1 nam thanh niên tử vong tại chỗ ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ cùng ngày, anh N.T (36 tuổi, ở phường Bình Phước) lái xe ô tô tải cứu hộ, biển số 98C-256.XX, chạy trên đường ĐT.741, hướng từ TP.HCM đi tỉnh Đồng Nai.

Khi đến đoạn qua khu phố Bàu Ké, xã Đồng Phú, xe cứu hộ bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy biển số 23AD - 008.XX do V.M.S (27 tuổi, ở tỉnh Tuyên Quang) cầm lái, chạy ngược chiều.

Cú va chạm mạnh khiến nam thanh niên đi xe máy tử vong tại chỗ, 2 chiếc xe cùng hư hỏng. Nguyên nhân vụ tai nạn khiến 1 người tử vong đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.