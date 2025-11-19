Sạt lở 'bủa vây' vùng cao TP.Đà Nẵng: Núi liên tục phát ra tiếng nổ lớn

Sáng 19.11, ông Zơ Râm Buôn, Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn (TP.Đà Nẵng), cho biết trong sáng nay khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường vụ sạt lở núi xảy ra vào ngày 14.11, để tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân mất tích thì bất ngờ một tiếng nổ lớn vang lên từ khu vực sạt lở cũ.

Ngay sau đó, đất đá tiếp tục sạt xuống mạnh, buộc lực lượng cứu hộ phải tạm dừng công tác tìm kiếm, rút khỏi khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn.

Lực lượng chức năng tìm kiếm 3 người bị vùi lấp do sạt lở núi vào sáng 19.11 ẢNH: NGỌC THƠM

"Hiện nay trên địa bàn sạt lở bủa vây khắp nơi, diễn ra rất phức tạp, giờ đi đâu cũng thấy sạt lở. Nhằm đảm bảo an toàn, địa phương đã sơ tán khoảng 300 hộ dân với 1.300 nhân khẩu đến nơi an toàn", ông Buôn nói.

Trước đó, khoảng 14 giờ chiều qua (18.11), tại ngọn núi đối diện điểm sạt lở khiến 3 người đang mất tích, cũng đã xảy ra một tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả khu vực, đất đá sạt xuống dồn dập.

Ngay sau vụ nổ, chính quyền địa phương đã khẩn cấp di dời 9 hộ với 40 nhân khẩu của hai thôn Ating và Arooi ra khỏi vùng nguy hiểm, bố trí về Trường tiểu học Gary và UBND xã Gary cũ để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Hiện trường vụ sạt lở núi khiến 3 người bị vùi lấp tiếp tục phát ra tiếng nổ lớn ẢNH: NGỌC THƠM

Lãnh đạo UBND xã Hùng Sơn cho hay, những tiếng nổ lớn liên tiếp trong chưa đầy 24 giờ cho thấy nền địa chất khu vực đang rất yếu, nguy cơ sạt lở vẫn còn tiếp diễn, nhất là trong điều kiện thời tiết mưa lớn kéo dài, đất đá ngậm nước và mất liên kết.

Lực lượng chức năng đang túc trực theo dõi sát sao, đánh giá lại mức độ an toàn của khu vực, đồng thời tranh thủ từng thời điểm thuận lợi để tiếp tục công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Như Thanh Niên đã thông tin, lúc 9 giờ 35 phút ngày 14.11 tại địa điểm đầu nguồn sông A Vương ở thôn Pứt (xã Hùng Sơn) xảy ra vụ sạt lở núi khiến đất đá tràn xuống vùi lấp 5 nhà rẫy, phá hủy 7 xe máy, cuốn trôi 9 con bò và chôn vùi 15 ha đất sản xuất.

Thảm họa sạt lở núi cũng khiến 3 người dân mất tích gồm: anh Zơ Râm Nhô (29 tuổi, công an viên thôn Pứt), chị Bríu Thị Tép (28 tuổi, vợ anh Nhô) và ông Hốih Zi Nút (47 tuổi, tất cả đều ở thôn Pứt).

Xã Hùng Sơn được sáp nhập từ 4 xã biên giới, gồm: Ch'ơm, Gary, Tr'hy và Axan của H.Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ.