Quảng Ngãi: Biển động rất mạnh, tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn tạm dừng hoạt động

Sáng 19.11, Ban Quản lý cảng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, từ ngày 18.11, tuyến vận tải hành khách Sa Kỳ - Lý Sơn và Đảo Lớn - Đảo Bé buộc phải tạm dừng hoạt động dài ngày để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, du khách và phương tiện.

Biển Mỹ Khê (Quảng Ngãi) sóng đánh dữ dội ẢNH: HẢI PHONG

Theo dự báo, từ ngày 18.11, không khí lạnh mạnh liên tục tràn xuống Trung Bộ, tác động trực tiếp đến vùng biển Quảng Ngãi. Gió đông bắc thổi mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9; sóng cao 3 - 5 m khiến biển động rất mạnh. Với điều kiện thời tiết nguy hiểm này, tàu vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và tuyến Đảo Lớn - Đảo Bé không thể xuất bến.

Nhà ga cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi) ẢNH: HẢI PHONG

Theo đó, Ban Quản lý cảng tỉnh Quảng Ngãi đã phát thông báo cảnh báo về khả năng tạm dừng hoạt động các tuyến biển từ 18.11. Song song với thông báo tạm dừng, Ban Quản lý cảng đã phối hợp Cảng vụ Hàng hải, Bộ đội biên phòng, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp vận tải tổ chức hướng dẫn tàu neo đậu vào khu vực an toàn. Các lực lượng được yêu cầu trực 24/24, theo dõi diễn biến gió, sóng và sẵn sàng triển khai phương án ứng phó khi có tình huống phát sinh.

Đường ĐH83 bị nước "ăn" sâu, xuất hiện hàm ếch nguy hiểm

Không chỉ trên biển, hoàn lưu không khí lạnh kết hợp gió đông còn gây mưa lớn trên diện rộng, khiến nhiều tuyến giao thông miền núi bị ảnh hưởng.

Tuyến đường ĐH83 bị sạt lở nghiêm trọng ẢNH: CTV

Trên tuyến ĐH83, đoạn từ dốc Ông Đường hướng về thủy điện 1C (xã Sơn Tây Hạ, tỉnh Quảng Ngãi), nước lũ đã cuốn trôi khoảng 1/3 mặt đường, tạo thành hàm ếch sâu, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở và tai nạn nghiêm trọng.

Công an xã Sơn Tây Hạ đã phối hợp lực lượng chức năng lập rào chắn, giăng dây, đặt biển cảnh báo và tạm thời cấm người cùng phương tiện qua lại hai vị trí nguy hiểm để đảm bảo an toàn.

Sạt lở ăn sâu vào tuyến đường bê tông ở xã Sơn Tây Hạ (Quảng Ngãi) ẢNH: CTV

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, từ ngày 19.11, không khí lạnh tăng cường kết hợp gió đông trên cao tiếp tục gây mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to tại Quảng Ngãi. Riêng vùng núi phía đông Trường Sơn khả năng xuất hiện mưa to đến rất to, kèm giông. Gió đông bắc mạnh cấp 3 - 4, giật cấp 5 - 6; vùng ven biển mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7 - 8. Trên biển, gió mạnh cấp 7 - 8, giật cấp 9; sóng cao 3 - 6 m, biển động rất mạnh đặc biệt tại khu vực đặc khu Lý Sơn.