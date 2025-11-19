Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Quảng Ngãi: Biển động rất mạnh, tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn tạm dừng hoạt động

Hải Phong
Hải Phong
19/11/2025 11:09 GMT+7

Do ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh, vùng biển Quảng Ngãi những ngày qua xuất hiện gió mạnh, sóng lớn. Cơ quan chức năng đã cho tạm dừng tuyến vận tải hành khách Sa Kỳ - Lý Sơn và Đảo Lớn - Đảo Bé.

Sáng 19.11, Ban Quản lý cảng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, từ ngày 18.11, tuyến vận tải hành khách Sa Kỳ - Lý Sơn và Đảo Lớn - Đảo Bé buộc phải tạm dừng hoạt động dài ngày để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, du khách và phương tiện.

Quảng Ngãi: Biển động rất mạnh, tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn tạm dừng hoạt động- Ảnh 1.

Biển Mỹ Khê (Quảng Ngãi) sóng đánh dữ dội

ẢNH: HẢI PHONG

Theo dự báo, từ ngày 18.11, không khí lạnh mạnh liên tục tràn xuống Trung Bộ, tác động trực tiếp đến vùng biển Quảng Ngãi. Gió đông bắc thổi mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9; sóng cao 3 - 5 m khiến biển động rất mạnh. Với điều kiện thời tiết nguy hiểm này, tàu vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và tuyến Đảo Lớn - Đảo Bé không thể xuất bến.

Quảng Ngãi: Biển động rất mạnh, tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn tạm dừng hoạt động- Ảnh 2.

Nhà ga cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi)

ẢNH: HẢI PHONG

Theo đó, Ban Quản lý cảng tỉnh Quảng Ngãi đã phát thông báo cảnh báo về khả năng tạm dừng hoạt động các tuyến biển từ 18.11. Song song với thông báo tạm dừng, Ban Quản lý cảng đã phối hợp Cảng vụ Hàng hải, Bộ đội biên phòng, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp vận tải tổ chức hướng dẫn tàu neo đậu vào khu vực an toàn. Các lực lượng được yêu cầu trực 24/24, theo dõi diễn biến gió, sóng và sẵn sàng triển khai phương án ứng phó khi có tình huống phát sinh.

Đường ĐH83 bị nước "ăn" sâu, xuất hiện hàm ếch nguy hiểm

Không chỉ trên biển, hoàn lưu không khí lạnh kết hợp gió đông còn gây mưa lớn trên diện rộng, khiến nhiều tuyến giao thông miền núi bị ảnh hưởng.

Quảng Ngãi: Biển động rất mạnh, tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn tạm dừng hoạt động- Ảnh 3.

Tuyến đường ĐH83 bị sạt lở nghiêm trọng

ẢNH: CTV

Trên tuyến ĐH83, đoạn từ dốc Ông Đường hướng về thủy điện 1C (xã Sơn Tây Hạ, tỉnh Quảng Ngãi), nước lũ đã cuốn trôi khoảng 1/3 mặt đường, tạo thành hàm ếch sâu, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở và tai nạn nghiêm trọng.

Công an xã Sơn Tây Hạ đã phối hợp lực lượng chức năng lập rào chắn, giăng dây, đặt biển cảnh báo và tạm thời cấm người cùng phương tiện qua lại hai vị trí nguy hiểm để đảm bảo an toàn.

Quảng Ngãi: Biển động rất mạnh, tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn tạm dừng hoạt động- Ảnh 4.

Sạt lở ăn sâu vào tuyến đường bê tông ở xã Sơn Tây Hạ (Quảng Ngãi)

ẢNH: CTV

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, từ ngày 19.11, không khí lạnh tăng cường kết hợp gió đông trên cao tiếp tục gây mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to tại Quảng Ngãi. Riêng vùng núi phía đông Trường Sơn khả năng xuất hiện mưa to đến rất to, kèm giông. Gió đông bắc mạnh cấp 3 - 4, giật cấp 5 - 6; vùng ven biển mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7 - 8. Trên biển, gió mạnh cấp 7 - 8, giật cấp 9; sóng cao 3 - 6 m, biển động rất mạnh đặc biệt tại khu vực đặc khu Lý Sơn.

Tin liên quan

Quảng Ngãi: QL24 xuất hiện nhiều điểm sạt lở, giao thông ách tắc

Quảng Ngãi: QL24 xuất hiện nhiều điểm sạt lở, giao thông ách tắc

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều vị trí trên QL24 đoạn qua xã Măng Đen, Kon Plông (Quảng Ngãi) bị sạt lở nghiêm trọng. Đến trưa nay 18.11, giao thông trên tuyến bị ách tắc, lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục.

Khám phá thêm chủ đề

Sa Kỳ - Lý Sơn dừng hoạt động Sạt lở biển động Quảng Ngãi tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn tạm dừng hoạt động
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận