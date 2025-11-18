Quảng Ngãi: QL24 xuất hiện nhiều điểm sạt lở, giao thông ách tắc

Trưa nay 18.11, Công ty CP Xây dựng và quản lý công trình giao thông Kon Tum (Quảng Ngãi) cho biết tại Km112+200 thuộc QL24 đoạn qua xã Măng Đen (Quảng Ngãi), taluy dương bất ngờ sạt xuống, đất đá tràn kín mặt đường gây ách tắc lưu thông hoàn toàn. Đơn vị đã điều động phương tiện cơ giới đến hiện trường để khắc phục sạt lở, mở đường tạm cho phương tiện qua lại.

Km112+200 thuộc QL24 đoạn qua xã Măng Đen (Quảng Ngãi) bị sạt lở, đất đá tràn kín mặt đường gây ách tắc giao thông ẢNH: C.A

Không chỉ vậy, tại Km76+900 đoạn qua địa bàn xã Kon Plông, taluy âm xảy ra sụt lún lớn, kéo theo một nửa mặt đường phía trái bị sụp xuống. Vết nứt kéo dài khoảng 60 m, rộng từ 15 - 30 cm, sâu 15 - 30 cm so với nền đường. Đơn vị quản lý đã rào chắn, đặt biển cảnh báo để phương tiện nhận biết và chủ động phòng tránh.

Nhiều vết nứt tại Km76+900 thuộc QL24 đoạn qua xã Kon Plông (Quảng Ngãi) ẢNH: C.A

Để hạn chế vết nứt tiếp tục lan rộng, các công nhân đang vận chuyển cấp phối, đá hộc để lấp rãnh dọc, mở rộng lối lưu thông tạm thời.

Tình trạng sạt lở xuất hiện liên tiếp ở các đoạn như tại Km109+800 thuộc xã Măng Đen sạt taluy dương, đất tràn xuống mặt đường. Km112+100 tiếp tục sạt đất từ taluy dương. Km127+940 mái taluy dương xuất hiện vết nứt rộng khoảng 13 cm, đang có xu hướng phát triển, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở bất ngờ, rất nguy hiểm cho người và phương tiện.

Tại Km76+900 xuất hiện hố sâu 15 - 30 cm ẢNH: C.A

Ngoài QL24, tuyến ĐT.676 đoạn qua xã Măng Bút (Quảng Ngãi) cũng xảy ra nhiều điểm sạt lở và ngập sâu. Tại Km20+200 và Km45+500, taluy dương sạt xuống, gây ách tắc đường hoàn toàn. Km41+950 nước ngập sâu 30 - 50 cm, khiến phương tiện không thể di chuyển.

ĐT 676 qua xã Măng Bút, Quảng Ngãi bị ngập sâu ẢNH: C.A

Hiện đơn vị quản lý đã liên hệ các nhà thầu thi công để khẩn trương dọn dẹp, đảm bảo giao thông.

Đơn vị thi công đang khắc phục sạt lở trên tuyến ĐT 676 qua xã Măng Đen ẢNH: C.A

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, trong 24 giờ qua, khu vực các xã vùng núi phía đông Trường Sơn và xã Măng Bút, Kon Plông hứng mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100 - 260 mm. Một số trạm ghi nhận mưa đặc biệt lớn như: Pờ Ê (Kon Plông) 367,6 mm, Giá Vực (Ba Vì) 309,4 mm.

Đất tràn xuống ĐT 676 đoạn qua xã Măng Đen ẢNH: C.A

Dự báo từ 24 - 48 giờ tới, khu vực Đông Trường Sơn tiếp tục có mưa to đến rất to, có nơi mưa đặc biệt lớn, lượng mưa có thể đạt 200 - 300 mm, thậm chí trên 400 mm. Nguy cơ sạt lở đất, lũ quét và chia cắt giao thông trên các tuyến miền núi được cảnh báo ở mức rất cao.

Đơn vị thi công khắc phục tuyến đường QL24 đoạn qua xã Măng Đen bị sạt lở vào tối 15.11 ẢNH: HẢI PHONG

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, tại Km112+200 QL24 đoạn qua xã Măng Đen (Quảng Ngãi), mặt đường bị trồi lên gần 1,2 m kéo dài khoảng 95 m; tường chắn và taluy dương bị xô đẩy mạnh khiến lưu thông qua tuyến gặp nhiều khó khăn. Ngay sau đó, Công ty CP Xây dựng và quản lý công trình giao thông Kon Tum đã tập kết vật liệu, bố trí nhân lực túc trực liên tục để xử lý bước đầu phần mặt đường bị hư hỏng.