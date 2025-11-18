Lũ các sông ở Quảng Ngãi lên nhanh, cảnh báo lũ quét và sạt lở

Mưa rất to tại nhiều khu vực

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, trong 24 giờ (từ 6 giờ ngày 17.11 đến 6 giờ sáng 18.11), trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa vừa đến mưa to, lượng mưa tại nhiều trạm ghi nhận ở mức đặc biệt lớn. Lượng mưa lớn kéo dài gây nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ rất cao.

Quảng Ngãi đang có mưa to đến rất to từ miền núi đến đồng bằng ẢNH: HẢI PHONG

Một số khu vực có lượng mưa lớn như: Pờ Ê 2 (Kon Plông) 430 mm, Sơn Long (Sơn Tây) 427 mm, Ba Tiêu (Ba Vì) 356 mm, Pờ Ê (Kon Plông) 341 mm, Giá Vực (Ba Vì) 303 mm, Măng Bút (Măng Bút) 286 mm, Hiếu (Kon Plông) 279 mm, Ba Giang (Ba Dinh) 273 mm, Trà Thanh (Thanh Bồng) 272 mm.

Mưa lớn khiến lũ trên các sông ở Quảng Ngãi đồng loạt lên nhanh. Lúc 8 giờ sáng nay 18.11, mực nước tại nhiều trạm đo đã vượt các mức báo động (BĐ).

Trên sông Đăk Bla, trạm Kon Plông 594,67 m (trên BĐ3 là 0,17 m), trạm Kon Tum 518,84 m (trên BĐ1 là 0,84 m).

Trên sông Trà Khúc, trạm Sơn Giang 36,55 m (trên BĐ2 là 0,55 m), Trà Khúc 5,15 m (trên BĐ2 là 0,15 m).

Trên sông Vệ, trạm An Chỉ 7,64 m (trên BĐ1 là 0,36 m), trạm Sông Vệ 3,73 m (trên BĐ2 là 0,23 m).

Trên các sông Trà Bồng, Trà Câu, Pô Kô, Đăk Tờ Kan mực nước dao động quanh mức BĐ1, BĐ2.

Nước lũ tràn về cầu Sông Rin (xã Sơn Hà, Quảng Ngãi) ẢNH: DUY CẢM

Dự báo trong 12 - 24 giờ tới, mực nước trên các sông Trà Khúc, Đăk Bla, Vệ, Trà Bồng sẽ tiếp tục lên và khả năng đạt mức BĐ3, thậm chí vượt BĐ3 từ 0,5 - 1,2 m. Các sông còn lại lên mức BĐ2 đến trên BĐ2.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở và ngập lụt diện rộng

Với lượng mưa lớn kéo dài, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và sụt lún đất tại nhiều xã miền núi.

Bên cạnh đó, nguy cơ ngập lụt được cảnh báo tại hàng loạt xã, phường: Đức Phổ, Nguyễn Nghiêm, Trà Câu, Nghĩa Giang, Vệ Giang, Nghĩa Hành, Đình Cương, Phước Giang, Thiện Tín, Sơn Tịnh, Tịnh Khê, Tư Nghĩa, Bình Minh, Bình Chương, Bình Sơn, Trương Quang Trọng, Cẩm Thành, Nghĩa Lộ, Đắk Kôi, Đắk Bxy, Măng Bút, Măng Đen, Kon Braih, Đăk Rơ Wa.

Một quả đồi ở xã Sơn Tây Hạ (Quảng Ngãi) bị sạt lở ẢNH: H.P

Nguy cơ sạt lở nghiêm trọng cũng được ghi nhận tại các xã miền núi Trà Bồng, Thanh Bồng, Tây Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Tây Thượng, Sơn Tây Hạ, Ngọc Linh, Xốp, Đăk Plô, Măng Ri, Ba Xa, Ba Tô, Ba Vì, Ba Vinh, Ba Tơ, Ba Dinh, Sơn Hà, Sơn Tây, Minh Long…

Sáng 18.11, trao đổi với PV Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Tình, Chủ tịch UBND xã Sơn Tây Hạ, cho biết mưa rất to từ đêm qua đến sáng nay khiến một số tuyến đường trong xã bị sạt lở, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

"Đất đá từ trên taluy tràn xuống, có điểm sụt lún khiến xe máy cũng khó đi qua. Chính quyền đang tập trung kiểm tra, cắm biển cảnh báo để người dân chủ động phòng tránh", bà Tình cho biết.

Tại đèo Ra Vách (xã Sơn Tây Thượng), đá tràn xuống đường gây khó khăn cho người dân lưu thông ẢNH: H.P

Trước đó, chiều 17.11, ông Đỗ Tâm Hiển, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đã kiểm tra tình hình sạt lở tại các tuyến đường thuộc xã Sơn Tây Hạ và Sơn Hà.

Tại hiện trường, ông Hiển yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp Sở NN-MT và chính quyền địa phương khẩn trương triển khai giải pháp khắc phục. "Các công trình khẩn cấp phải được triển khai ngay, phấn đấu hoàn thành trước Tết để đảm bảo giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại và giao thương của người dân", ông Hiển nhấn mạnh.

Làm cầu tre tạm bắc qua cầu Nước Bao (xã Sơn Hà) để người dân đi lại ẢNH: TRỌNG QUỐC

Cũng trong chiều 17.11, trước tình trạng cầu Nước Bao bị ngập, lực lượng an ninh cơ sở, dân quân cùng hàng chục người dân 2 thôn Mang Nà, Nước Bao (xã Sơn Hà) đã huy động lượng lớn tre, lồ ô để dựng cầu tạm. Cây cầu tre được dựng khẩn cấp giúp người dân có thể đi bộ và đưa xe máy qua lại, phục vụ nhu cầu thiết yếu trong những ngày mưa lũ.