Thời sự

Cận cảnh hiện trường lũ cuốn sập cầu Nước Bao ở Quảng Ngãi

Hải Phong
Hải Phong
17/11/2025 15:37 GMT+7

Trong đêm, nước lũ cuốn trôi mố cầu Nước Bao trên tuyến đường ĐX46 (xã Sơn Hà, Quảng Ngãi), chia cắt hoàn toàn 288 hộ dân ở hai thôn Mang Nà và Nước Bao.

Cầu Nước Bao sập mố cầu vì nước lũ

Trưa 17.11, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, nước lũ tiếp tục đổ về mạnh, chảy xiết qua khu vực cầu Nước Bao (xã Sơn Hà, Quảng Ngãi). Nước lũ cuốn theo rác thải, gỗ cây từ trên nguồn theo dòng chảy tràn đến, bịt kín chân cầu khiến dòng nước bị dồn ứ và tạo áp lực lớn, làm sập hoàn toàn phần mố cầu phía tây dài khoảng 5 m.

Sự cố khiến cầu Nước Bao đứt gãy, giao thông giữa hai thôn Mang Nà và Nước Bao bị chia cắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng xã Sơn Hà đã nhanh chóng có mặt, giăng dây, đặt biển cảnh báo và lập rào chắn không cho người dân, phương tiện tiếp cận khu vực nguy hiểm.

Cận cảnh lũ cuốn sập cầu Nước Bao ở Quảng Ngãi - Ảnh 1.

Cầu Nước Bao (xã Sơn Hà, Quảng Ngãi) bị lũ cuốn trôi mố cầu

ẢNH: HẢI PHONG

Theo người dân địa phương, mưa lớn kéo dài từ ngày 16.11 đến nay đã khiến nước lũ dâng cao đột ngột, gây sập cầu trong sáng 17.11.

Ông Đinh Văn Bỉ (65 tuổi, trú xã Sơn Hà) cho biết: "Cầu sập khiến việc đi lại của người dân và học sinh gặp rất nhiều khó khăn. Xe máy, ô tô không thể qua, người dân chỉ dám lội bộ khi nước rút bớt. Chúng tôi mong chính quyền sớm khắc phục để ổn định cuộc sống".

Cùng chung nỗi lo, ông Đinh Văn Vía (61 tuổi) cho hay từ sáng nay, nhiều học sinh, giáo viên phải quay về vì không thể qua cầu. "Mong chính quyền sớm dựng cầu tạm hoặc sửa lại cầu để học sinh đi học bình thường, chứ đi lại trong lúc nước lũ thế này rất nguy hiểm", ông Vía nói.

Cận cảnh lũ cuốn sập cầu Nước Bao ở Quảng Ngãi - Ảnh 2.

Nước lũ chảy xiết, gây sập mố cầu

ẢNH: HẢI PHONG

Đảm bảo nhu yếu phẩm cho người dân

Trao đổi với Thanh Niên, ông Phan Anh Quang, Chủ tịch UBND xã Sơn Hà, cho biết ngay sau khi nắm thông tin cầu bị sập, xã đã huy động lực lượng công an, Ban Chỉ huy quân sự xã Sơn Hà tới hiện trường để chốt chặn và cắm biển cảnh báo, tuyệt đối không cho người dân qua lại khu vực nguy hiểm.

"Với các trường hợp cần đi lại khẩn cấp như người bệnh, học sinh có việc gấp, lực lượng tại chốt sẽ hỗ trợ đưa qua khu vực bị chia cắt", ông Quang nói.

Về đảm bảo nhu yếu phẩm cho người dân, chính quyền đã làm việc với các cửa hàng tạp hóa tại hai thôn Mang Nà và Nước Bao để chuẩn bị lượng hàng thiết yếu tại chỗ. Trưởng thôn có trách nhiệm cấp phát khi người dân thiếu hụt lương thực; trường hợp khan hiếm sẽ điều tiết từ trung tâm xã vận chuyển lên bổ sung.

"Trước mắt, lực lượng chức năng đã dựng một cầu tạm nhỏ để người dân đi bộ qua lại. Trong những ngày tới, xã sẽ huy động người dân dùng tre, cau làm cầu tạm kiên cố hơn, phục vụ đi lại trong mùa mưa bão", ông Quang cho hay.

Cận cảnh lũ cuốn sập cầu Nước Bao ở Quảng Ngãi - Ảnh 3.

Ông Đinh Văn Bỉ đứng bên cầu Nước Bao

ẢNH: HẢI PHONG

Theo thống kê ban đầu, 288 hộ dân với 1.212 nhân khẩu tại hai thôn Mang Nà và Nước Bao đang bị cô lập sau khi cầu Nước Bao bị sập. Người dân không thể ra ngoài mua nhu yếu phẩm, tiếp cận các dịch vụ y tế hoặc di chuyển tới nơi làm việc, học tập.

Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 17.11, nước lũ từ thượng nguồn đổ về mạnh đã làm sập mố cầu Nước Bao thuộc tuyến ĐX46. Hiện chính quyền xã Sơn Hà đã rào chắn hai bên đầu cầu Nước Bao, đồng thời theo dõi tình hình lũ và triển khai các phương án ứng cứu khi cần thiết.

Một số hình ảnh ghi nhận của PV Thanh Niên tại hiện trường cầu Nước Bao bị lũ cuốn sập mố cầu:

Cận cảnh lũ cuốn sập cầu Nước Bao ở Quảng Ngãi - Ảnh 4.

Cầu Nước Bao bị sập một nhịp

ẢNH: HẢI PHONG

Cận cảnh lũ cuốn sập cầu Nước Bao ở Quảng Ngãi - Ảnh 5.

Rác thải, cây cối trên nguồn mắc lại bịt kín chân cầu khiến dòng nước bị dồn ứ

ẢNH: HẢI PHONG

Cận cảnh lũ cuốn sập cầu Nước Bao ở Quảng Ngãi - Ảnh 7.

Nước chảy mạnh còn gây sạt lở một phía cầu Nước Bao

ẢNH: HẢI PHONG

Cận cảnh lũ cuốn sập cầu Nước Bao ở Quảng Ngãi - Ảnh 8.

Cầu tre nối tạm để lực lượng chức năng qua lại giúp đỡ người dân khi cần thiết

ẢNH: HẢI PHONG

Cận cảnh lũ cuốn sập cầu Nước Bao ở Quảng Ngãi - Ảnh 9.

Nước chảy xiết cuồn cuộn đổ về chân cầu Nước Bao

ẢNH: HẢI PHONG

Cận cảnh lũ cuốn sập cầu Nước Bao ở Quảng Ngãi - Ảnh 10.

Lực lượng chức năng rào chắn hai bên cầu Nước Bao

ẢNH: HẢI PHONG

Cận cảnh lũ cuốn sập cầu Nước Bao ở Quảng Ngãi - Ảnh 11.

Hiện nước lũ trên thượng nguồn vẫn đang đổ về rất mạnh chảy qua cầu Nước Bao

ẢNH: HẢI PHONG

Xem thêm bình luận