Quảng Trị: Yêu cầu chủ dự án điện gió tháo dỡ cầu tạm trong 10 ngày tới

Ngày 5.11, thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị cho biết, đã yêu cầu nhà đầu tư của một dự án điện gió tháo dỡ cầu tạm tại thôn Ván Ri (xã Khe Sanh) sau khi xác định đây là nguyên nhân làm cản trở dòng chảy, gây ngập úng tại ngầm tràn, ách tắc giao thông mùa mưa lũ.

Đoạn cầu tạm của dự án điện gió làm cản trở dòng chảy ở thôn Ván Ri ẢNH: BÁ HOÀNG

Cụ thể, Sở Xây dựng đã tiến hành kiểm tra hiện trường tại ngầm tràn tại Km 1+700 trên tuyến tỉnh lộ 587 đoạn đi qua thôn Ván Ri (xã Khe Sanh) thường xuyên bị ngập sâu, chia cắt giao thông và tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân.

Căn cứ kết quả kiểm tra, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị xác định nguyên nhân gây cản trở dòng chảy là do cầu tạm của dự án điện gió mà nhà đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư năng lượng Hoàng Hải - Quảng Trị và Công ty TNHH MTV Đầu tư năng lượng Tài Tâm Quảng Trị xây dựng để vận chuyển thiết bị.

Sở yêu cầu phía nhà đầu tư tháo dỡ phần cầu tạm để đảm bảo an toàn công trình và giao thông mùa mưa lũ.

Khu vực này thường xuyên bị ngập sâu do mưa lũ, gây ách tắc giao thông ẢNH: BÁ HOÀNG

"Sở Xây dựng đã yêu cầu các nhà đầu tư tháo dỡ cầu, cống tạm trước ngày 15.11.2025. Bên cạnh đó, hạng mục cầu tràn La La vẫn chưa được thực hiện theo cam kết của phía doanh nghiệp. Sở đã có văn bản yêu cầu nhà đầu tư có báo cáo, làm rõ về nội dung này", đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng nói.

Năm 2021, UBND tỉnh Quảng Trị (cũ) đã cấp phép cho Công ty TNHH MTV Đầu tư năng lượng Tài Tâm Quảng Trị tạm sử dụng đoạn tuyến tỉnh lộ 587 (từ Km 0+00 - Km 7+00) để vận chuyển thiết bị, vật liệu thi công.

Các cống thoát nước bị tắc nghẽn, nước lũ không thể thoát kịp ẢNH: BÁ HOÀNG

Theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị, vào ngày 2.4.2021, một biên bản giữa Sở GTVT tỉnh Quảng Trị cũ (nay là Sở Xây dựng), Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Trị cũ (nay là Sở Tài chính), UBND H.Hướng Hóa cũ với nhà đầu tư đã được ký kết.

Trong biên bản, nhà đầu tư cam kết "sau khi hoàn thành vận chuyển thiết bị sẽ xây dựng một cây cầu mới thay thế bằng nguồn kinh phí của đơn vị". Tuy nhiên, đến nay cam kết này vẫn chưa thực hiện.

Như Thanh Niên đã thông tin, vào ngày 29.10 vừa qua, qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân khiến tuyến tỉnh lộ 587 thường xuyên bị ngập, chia cắt khi mưa lớn xảy ra là do công trình cầu tạm được xây dựng từ năm 2021 của doanh nghiệp điện gió.

Công trình cầu tạm này bị lũ cuốn trôi phần mố cầu, hiện chỉ còn phần thân cầu dài khoảng 15 m với 10 cửa thoát nước. Công trình nằm cách ngầm tràn Ván Ri 0,6 m về phía hạ lưu và cao khoảng 40 cm so với mặt đường.

Do mặt cầu cao, các cửa thoát nước nhỏ bị rác, bùn đất chắn dòng chảy nên nước không thoát được dẫn đến ngập, xói lở ngầm tràn Ván Ri mỗi khi mưa lớn.