Huế mưa lớn gần 1.000 mm, cảnh báo lũ quét và sạt lở nhiều nơi

Theo các dự báo ban đầu, đợt cao điểm mưa lớn ở các tỉnh miền Trung sẽ xảy ra trong ngày 17 - 18.11, với lượng mưa phổ biến từ 200 - 400 mm, cục bộ một số nơi trên 700 mm. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, mưa lớn hơn rất nhiều và chỉ trong 24 giờ qua, lượng mưa một số nơi đã vượt xa dự báo, có nơi đạt gần 1.000 mm. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF) cho biết: Tính đến 14 giờ ngày 17.11, lượng mưa đo được trong 24 giờ trước đó tại Bình Điền (Huế) lên đến 974,6 mm, sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) 738,8 mm, sông Hinh (Đắk Lắk) 750,3 mm, La Tó (Quảng Trị) 609,8 mm…
Trong 3 - 6 giờ tới, lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Hà Tĩnh, TP.Huế, TP.Đà Nẵng và Quảng Ngãi từ 30 - 70 mm, có nơi trên 150 mm; Quảng Trị, Gia Lai và Đắk Lắk 10 - 30 mm, có nơi trên 70 mm; Khánh Hòa và Lâm Đồng 5 - 10 mm, có nơi trên 30 mm.
Do mưa lớn bất thường vượt xa dự báo khiến lũ trên các sông Bồ, sông Hương, Vu Gia, Thu Bồn, Trà Khúc đang lên nhanh. Cùng với đó là nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.
Mưa đang có xu hướng lan rộng và gia tăng về lượng ra các khu vực khác ở Nam bộ và khu vực bắc Trung bộ. Dự báo, đợt mưa lớn ở các tỉnh miền Trung còn tiếp tục kéo dài đến ngày 19.11.
Bộ phận không khí lạnh mạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam. Từ chiều tối và đêm nay 17.11, nhiệt độ ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc bộ và bắc Trung bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc bộ trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc bộ và bắc Trung bộ phổ biến từ 12 - 15 độ C, vùng núi từ 9 - 12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C.
Khu vực Hà Nội trời chuyển rét kèm theo mưa rào, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 13 - 15 độ C.
