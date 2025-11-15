La Nina khiến mưa bão, rét đậm rét hại kéo dài

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), khí hậu đang trong pha lạnh La Nina, từ 3.2026 có khả năng trở lại trạng thái trung tính. Do tác động của pha lạnh La Nina, không khí lạnh có xu hướng hoạt động mạnh hơn năm trước. Đặc biệt, từ nửa cuối tháng 12 kéo dài đến tháng 2.2026 ở Bắc bộ có khả năng xuất hiện rét đậm rét hại trên diện rộng. Cần đề phòng băng giá, sương muối có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sức khỏe cộng đồng, cây trồng, vật nuôi.



La Nia khiến mưa bão, rét đậm rét hại kéo dài ẢNH: PHẠM HỮU

Bên cạnh đó, trong giai đoạn từ nay đến hết năm 2025, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện 1 - 2 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta, chủ yếu ở khu vực nam Trung bộ trở vào.

Do không khí lạnh cường độ mạnh và khả năng xuất hiện bão cũng như áp thấp nhiệt đới nên trong tháng 12, các tỉnh miền Trung tiếp tục xuất hiện mưa lớn; đặc biệt, khu vực từ phía nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và ven biển Quảng Ngãi đến Đắk Lắc, Khánh Hòa có mưa từ 200 - 400 mm, có nơi mưa lớn trên 550 mm.

Khu vực nam Nghệ An đến bắc Quảng Trị có mưa từ 30 - 80 mm, thấp hơn 50 -100 mm so với trung bình nhiều năm.



Khu vực Tây nguyên có mưa từ 25 -50 mm còn Nam bộ mưa khoảng 40 - 80 mm, xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Trong giai đoạn đầu mùa khô 2026, các tỉnh Nam bộ và Tây nguyên có khả năng xuất hiện mưa trái mùa, kèm theo giông sét và mưa đá.