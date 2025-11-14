Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Triều cường sông Sài Gòn bất ngờ lên nhanh, nhiều trạm lại vượt báo động 3

Chí Nhân
14/11/2025 12:01 GMT+7

Triều cường trên sông Sài Gòn tại Nhà Bè, Phú An và Thủ Dầu Một bất ngờ đồng loạt vượt báo động 3 vào sáng nay 14.11.

Sáng 14.11, Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ cho biết: Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc tăng cường mạnh nên mực nước đỉnh triều cường cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn lên nhanh. Đến 7 giờ hôm nay, đỉnh triều cao nhất ngày thực đo tại trạm Nhà Bè 1,63 m, vượt báo động 3 là 0,03 m; tại trạm Phú An 1,64 m, vượt báo động 3 là 0,04 m; còn tại trạm Thủ Dầu Một 1,73 m, vượt báo động 3 tới 0,13 m.

Triều cường sông Sài Gòn bất ngờ lên nhanh, nhiều trạm lại vượt báo động 3 - Ảnh 1.

Gió đông bắc mạnh đẩy mực nước từ Biển Đông vào các cửa sông khiến mực nước triều cường trên sông Sài Gòn tăng cao

ẢNH: PHẠM HỮU

Dự báo, trong 5 ngày tới, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn tiếp tục lên; tại trạm Phú An, Nhà Bè có thể lên mức 1,65 - 1,72 m, trên báo động 3 từ 0,05 - 0,12 m xuất hiện vào lúc từ 1 - 3 giờ hàng ngày, đỉnh buổi chiều còn ở mức thấp.

Riêng trạm Thủ Dầu Một lên mức 1,74 - 1,81 m, cao hơn báo động 3 từ 0,14 - 0,21 m.

Cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cao gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế xã hội. Mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn ở cấp độ 2.

Trong những ngày tới, trên vùng biển ngoài khơi khu vực TP.HCM có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao từ 2 - 3,5 m; biển động gây nguy hiểm tới các loại tàu thuyền.

Do ảnh hưởng của gió đông bắc hoạt động với cường độ từ trung bình đến mạnh, nên thời tiết TP.HCM và Nam bộ có xu hướng xuất hiện mưa giông chủ yếu vào chiều tối. Xu hướng mưa có khả năng tăng từ 16 - 19.11, do khu vực TP.HCM và Nam bộ có khả năng xuất hiện mưa giông do nhiễu động gió đông trên cao kết hợp với rãnh áp thấp xích đạo có xu hướng nâng trục lên phía bắc, ngang qua khu vực Nam bộ. Trong mưa giông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bất ngờ triều cường lên lại, nguy cơ kết hợp mưa lớn gây ngập nặng

Hôm nay, mực nước triều cường tại Thủ Dầu Một bất ngờ tăng 2 cm so với ngày hôm trước. Rủi ro ngập do triều cường kết hợp mưa lớn ở TP.HCM quay lại cấp độ 2.

