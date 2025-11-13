Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bất ngờ triều cường lên lại, nguy cơ kết hợp mưa lớn gây ngập nặng

Chí Nhân
Chí Nhân
13/11/2025 13:28 GMT+7

Hôm nay, mực nước triều cường tại Thủ Dầu Một bất ngờ tăng 2 cm so với ngày hôm trước. Rủi ro ngập do triều cường kết hợp mưa lớn ở TP.HCM quay lại cấp độ 2.

Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ cho biết, trên sông Sài Gòn tại trạm Thủ Dầu Một vào sáng nay 13.11 mực nước triều cường đạt 1,65 m, vượt báo động 3 là 5 cm. Đáng chú ý, cao hơn so với đêm hôm trước 2 cm và các trạm Dầu Tiếng, Phú An đều xấp xỉ trên báo động 2.

Bất ngờ triều cường lên lại, nguy cơ kết hợp mưa lớn gây ngập nặng - Ảnh 1.

Triều cường bất ngờ lên lại, TP.HCM có nguy cơ ngập nặng do kết hợp mưa lớn

ẢNH: PHẠM HỮU

Do ảnh hưởng của xả nước từ các hồ chứa trên thượng nguồn, dự báo mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn sẽ xuống chậm trong 2 - 3 ngày tới, riêng trạm Thủ Dầu Một ở mức cao từ báo động 2 - 3, sau lên lại theo đợt triều cường mới.

Cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cường cao gây ngập úng ở các vùng trũng thấp ven sông, mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn ở cấp độ 2, tăng lên một cấp so với ngày hôm trước.

Không khí lạnh ở phía bắc tăng cường mạnh xuống phía nam, khiến gió đông bắc hoạt động mạnh dần trên các vùng biển phía nam. Trên đất liền có các hội tụ gió khiến thời tiết TP.HCM và Nam bộ trong 48 giờ tới phổ biến có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa mưa lớn; mưa chủ yếu xuất hiện vào chiều tối và đêm. Trong mưa giông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đó, gió giật mạnh… Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 26 độ C và cao nhất phổ biến từ 30 - 32 độ C.

Mưa có xu hướng gia tăng trong những ngày tiếp theo do rãnh áp thấp xích đạo dịch chuyển lên gần với khu vực Nam bộ. Thêm vào đó, không khí lạnh tăng cường khiến các nhiễu động gió đông hoạt động mạnh gây mưa giông nhiều hơn.


