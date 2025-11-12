Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sáng nay, TP.HCM mưa lớn nhiều nơi

Chí Nhân
Chí Nhân
12/11/2025 06:46 GMT+7

Sáng sớm nay 12.11, trên địa bàn TP.HCM mây giông phát triển dầy đặc, nhiều nơi có nguy cơ xuất hiện mưa lớn trên 50 mm.

Sáng nay, trung tâm TP.HCM mây giông dày đặc khiến bầu trời tối om, dự báo sắp xuất hiện một trận mưa rất lớn khiến nhiều người lo lắng. Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét cho thấy vùng mây giông đang phát triển và gây mưa kèm giông ở nhiều khu vực trên địa bàn TP.HCM.

Sáng nay, TP.HCM mưa lớn nhiều nơi - Ảnh 1.

Sáng sớm nay (12.11), bầu trời TP.HCM mây giông phát triển dày đặc kèm theo giông sét, có khả năng xuất hiện mưa to nhiều hơi

ẢNH: CHÍ NHÂN

Nguyên nhân gây mưa là do áp cao lạnh lục địa tăng cường yếu, tạo ra các nhiễu động trên biển được gió đông bắc đưa vào đất liền gây mưa. Lượng mưa phổ biến từ 8 - 40 mm, có nơi mưa lớn trên 50 mm. Trong cơn giông có thể kèm theo sét, lốc, mưa đá và gió giật mạnh từ cấp 5 - 7 (8 - 17 m/giây).

Sáng nay, TP.HCM mưa lớn nhiều nơi - Ảnh 2.
Sáng nay, TP.HCM mưa lớn nhiều nơi - Ảnh 3.

Mây giông phát triển mạnh gây mưa lớn ở TP.HCM và các khu vực lân cận như Đồng Nai

NGUỒN: WD-HYMETNET

Các phường, xã có khả năng mưa lớn như Phước Thắng, Long Hải, Long Sơn, Phước Hải, Cần Giờ, Long Điền, Long Hương, Bà Rịa, Đất Đỏ, Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Tân Phước, Tân Hải, Tam Long, Thạnh An, Châu Pha, Nghĩa Thành, Xuân Sơn, Ngãi Giao, Hòa Hội, Hiệp Phước, Tân Thành, Bình Giã, Kim Long, Châu Đức, Bàu Lâm, Hòa Hiệp, Cát Lái, Bình Trưng, Thường Tân, Bắc Tân Uyên, Phước Hòa…

Trong ngày hôm nay, thời tiết TP.HCM phổ biến nhiều mây, nắng gián đoạn, mưa giông có khả năng phát triển vào chiều tối. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 25 độ C và cao nhất từ 31 - 32 độ C. 

Xem thêm bình luận