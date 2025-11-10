Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Kinh tế xanh

Bão Fung wong vào Biển Đông thành bão số 14, giật cấp 16

Chí Nhân
Chí Nhân
10/11/2025 06:30 GMT+7

Rạng sáng nay (10.11), bão Fung wong đã vào vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 14 trong năm 2025.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF) cho biết: Hồi 4 giờ, vị trí tâm bão Fung wong ở vào khoảng 17,3 độ vĩ bắc và 119,3 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông và chính thức trở thành cơn bão số 14 trong năm 2025. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134 - 149 km/giờ), giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Bão Fung wong vào Biển Đông thành bão số 14, giật cấp 16 - Ảnh 1.

Bão Fung wong vào Biển Đông trở thành cơn bão số 14 trong năm nay

NGUỒN: NCHMF

Dự báo lúc 4 giờ ngày 11.11, tâm bão số 14 ở vào khoảng 19,2 vĩ bắc và 117,7 độ kinh đông - trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông; bão duy trì cường độ cấp 13, giật cấp 16. Bão chuyển hướng di chuyển sang tây bắc với tốc độ khoảng 10 - 15 km/giờ.

Đến 4 giờ ngày 12.11, tâm bão số 14 khoảng 21,7 vĩ bắc và 118,7 kinh đông trên vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông duy trì cường độ cấp 13, giật cấp 16. Bão tiếp tục chuyển hướng sang bắc đông bắc với tốc độ di chuyển khoảng 10 - 15 km/giờ, đi về hướng đảo Đài Loan và đến 4 giờ ngày 13.11, bão Fung wong ở trên vùng ven biển phía đông bắc khu vực đảo Đài Loan. Bão Fung wong sau đó suy yếu còn cấp 8, giật cấp 10.

Cảnh báo, do ảnh hưởng của bão Fung wong, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8 - 10; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11 - 13, giật cấp 16, sóng biển cao 5 - 8 m, vùng gần tâm bão 8 - 10 m. Biển động dữ dội, toàn bộ thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

