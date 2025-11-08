Xuất hiện mắt bão Fung wong, Việt Nam phát cảnh báo

NCHMF cho biết: Hiện nay (8.11), một cơn bão mạnh đang hoạt động trên vùng biển phía đông miền Trung Philippines, có tên quốc tế là Fung wong. Hồi 13 giờ, vị trí tâm bão Fung wong ở vào khoảng 12,8 độ vĩ bắc và 130,6 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134 - 149 km/giờ), giật cấp 16. Di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 30 km/giờ.



Bão Fung wong đang di chuyển nhanh về hướng Biển Đông NGUỒN: NCHMF

Dự báo lúc 13 giờ ngày 9.11, tâm bão Fung wong cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 280 km về phía đông đông nam; mạnh cấp 16 giật trên cấp 17. Bão di chuyển tây tây bắc khoảng 30 km/giờ.

Đến 13 giờ ngày 10.11, tâm bão khoảng 16,9 vĩ bắc và 119,3 độ kinh đông - trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông và trở thành cơn bão số 14 trong năm nay. Bão số 14 mạnh cấp 13 giật cấp 16, di chuyển tây tây bắc với tốc độ khoảng 20 - 25 km.

Bão Fung wong sắp đạt cực đại, di chuyển rất nhanh về hướng Biển Đông

Cảnh báo: Từ đêm nay (8.11), vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 - 12, giật cấp 14 - 15, sóng biển cao 3 - 5m, sau tăng lên 6 - 8 m. Biển động dữ dội.

Trong khoảng ngày 10 - 12.11, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có khả năng chịu tác động của gió bão mạnh cấp 11 - 13, giật cấp 16, sóng biển cao 8 - 10 m. Biển động dữ dội. Toàn bộ thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.