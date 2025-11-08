Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Kinh tế xanh

Xuất hiện mắt bão Fung wong, Việt Nam phát cảnh báo

Chí Nhân
Chí Nhân
08/11/2025 15:01 GMT+7

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF) vừa phát bản tin cảnh báo về cơn bão Fung wong gần Biển Đông. Dự báo từ trưa 10.11 sẽ vào Biển Đông thành cơn bão thứ 14 trong năm nay.

NCHMF cho biết: Hiện nay (8.11), một cơn bão mạnh đang hoạt động trên vùng biển phía đông miền Trung Philippines, có tên quốc tế là Fung wong. Hồi 13 giờ, vị trí tâm bão Fung wong ở vào khoảng 12,8 độ vĩ bắc và 130,6 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134 - 149 km/giờ), giật cấp 16. Di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 30 km/giờ.

Xuất hiện mắt bão Fung wong, Việt Nam phát cảnh báo - Ảnh 1.

Bão Fung wong đang di chuyển nhanh về hướng Biển Đông

NGUỒN: NCHMF

Dự báo lúc 13 giờ ngày 9.11, tâm bão Fung wong cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 280 km về phía đông đông nam; mạnh cấp 16 giật trên cấp 17. Bão di chuyển tây tây bắc khoảng 30 km/giờ.

Đến 13 giờ ngày 10.11, tâm bão khoảng 16,9 vĩ bắc và 119,3 độ kinh đông - trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông và trở thành cơn bão số 14 trong năm nay. Bão số 14 mạnh cấp 13 giật cấp 16, di chuyển tây tây bắc với tốc độ khoảng 20 - 25 km.

Bão Fung wong sắp đạt cực đại, di chuyển rất nhanh về hướng Biển Đông

Cảnh báo: Từ đêm nay (8.11), vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - 9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 - 12, giật cấp 14 - 15, sóng biển cao 3 - 5m, sau tăng lên 6 - 8 m. Biển động dữ dội.

Trong khoảng ngày 10 - 12.11, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có khả năng chịu tác động của gió bão mạnh cấp 11 - 13, giật cấp 16, sóng biển cao 8 - 10 m. Biển động dữ dội. Toàn bộ thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Tin liên quan

Bão Fung wong sắp đạt cực đại, di chuyển rất nhanh về hướng Biển Đông

Bão Fung wong sắp đạt cực đại, di chuyển rất nhanh về hướng Biển Đông

Bão Fung wong ở phía đông Philippines sắp đạt cường độ cấp 15 và di chuyển với tốc độ 25 - 35 km/giờ; dự báo bão vào Biển Đông vào đêm 10.11. Ảnh hưởng của bão và dải hội tụ nhiệt đới, hôm nay khu vực bắc và giữa Biển Đông có sóng cao từ 3 - 5 m, biển động mạnh.

Hôm nay, ngày cuối triều cường vượt báo động 3

Khám phá thêm chủ đề

bão Fung Wong Mắt bão mắt bão fung wong Bão số 14 Bão vào Biển Đông
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận