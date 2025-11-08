Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Kinh tế xanh

Bão Fung wong sắp đạt cực đại, di chuyển rất nhanh về hướng Biển Đông

Chí Nhân
Chí Nhân
08/11/2025 07:28 GMT+7

Bão Fung wong ở phía đông Philippines sắp đạt cường độ cấp 15 và di chuyển với tốc độ 25 - 35 km/giờ; dự báo bão vào Biển Đông vào đêm 10.11. Ảnh hưởng của bão và dải hội tụ nhiệt đới, hôm nay khu vực bắc và giữa Biển Đông có sóng cao từ 3 - 5 m, biển động mạnh.

Theo Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA), lúc 4 giờ sáng nay (8.11), bão Fung wong đang mạnh cấp 12 giật cấp 15 và di chuyển với tốc độ nhanh từ 25 - 35 km/giờ về phía đảo Luzon (Philippines) và tiếp tục tăng cấp.

Bão Fung wong sắp đạt cực đại, di chuyển rất nhanh về hướng Biển Đông - Ảnh 1.

Bão Fung wong di chuyển với tốc độ rất nhanh từ 25 - 35 km/giờ về hướng Biển Đông

NGUỒN: JMA

Đến 4 giờ sáng 9.11, trên vùng biển phía bắc đảo Luzon, bão Fung wong đạt cường độ cực đại cấp 15, giật trên cấp 17; tốc độ di chuyển rất nhanh đến 35 km/giờ.

Sau khi đổ bộ vào đảo Luzon, đêm ngày 10 rạng sáng 11.11, bão Fung wong sẽ suy yếu về cấp 11, giật cấp 15 và tốc độ giảm còn 30 km/giờ khi vào phía đông bắc Biển Đông và trở thành cơn bão số 14 trong năm 2025.

Trên khu vực đông bắc Biển Đông, cường độ bão tăng trở lại cấp 13 giật cấp 15. Do ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía bắc nên bão chuyển hướng bắc tây bắc về phía đảo Đài Loan.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), chiều tối và đêm nay 8.11, vùng biển phía đông của khu vực bắc và giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9; biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 - 5 m.

Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có giông, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngày và đêm 9.11, vùng biển phía đông của khu vực bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 7 - 8, giật cấp 9 - 10. Biển động mạnh, sóng biển cao từ 4 - 6 m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực nói trên cần chú ý theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết trên biển, chủ động phòng tránh gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy trong mưa giông.

Tin liên quan

Bão Kalmaegi đi qua, siêu bão Fung wong vào Biển Đông đầu tuần tới

Bão Kalmaegi đi qua, siêu bão Fung wong vào Biển Đông đầu tuần tới

Bão Fung wong ở phía đông Philippines nhiều khả năng sẽ mạnh lên thành siêu bão và vào khu vực đông bắc Biển Đông vào đầu tuần tới thành bão số 14.

ĐBSCL triều cường vượt báo động 3 nửa mét, còn kéo dài đến bao giờ?

Khám phá thêm chủ đề

bão Fung Wong Bão số 14 Bão vào Biển Đông biển động mạnh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận