Bão Fung wong sắp đạt cực đại, di chuyển rất nhanh về hướng Biển Đông

Theo Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA), lúc 4 giờ sáng nay (8.11), bão Fung wong đang mạnh cấp 12 giật cấp 15 và di chuyển với tốc độ nhanh từ 25 - 35 km/giờ về phía đảo Luzon (Philippines) và tiếp tục tăng cấp.



Bão Fung wong di chuyển với tốc độ rất nhanh từ 25 - 35 km/giờ về hướng Biển Đông NGUỒN: JMA

Đến 4 giờ sáng 9.11, trên vùng biển phía bắc đảo Luzon, bão Fung wong đạt cường độ cực đại cấp 15, giật trên cấp 17; tốc độ di chuyển rất nhanh đến 35 km/giờ.

Sau khi đổ bộ vào đảo Luzon, đêm ngày 10 rạng sáng 11.11, bão Fung wong sẽ suy yếu về cấp 11, giật cấp 15 và tốc độ giảm còn 30 km/giờ khi vào phía đông bắc Biển Đông và trở thành cơn bão số 14 trong năm 2025.

Trên khu vực đông bắc Biển Đông, cường độ bão tăng trở lại cấp 13 giật cấp 15. Do ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía bắc nên bão chuyển hướng bắc tây bắc về phía đảo Đài Loan.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), chiều tối và đêm nay 8.11, vùng biển phía đông của khu vực bắc và giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9; biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 - 5 m.

Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có giông, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngày và đêm 9.11, vùng biển phía đông của khu vực bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 7 - 8, giật cấp 9 - 10. Biển động mạnh, sóng biển cao từ 4 - 6 m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực nói trên cần chú ý theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết trên biển, chủ động phòng tránh gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy trong mưa giông.