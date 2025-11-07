ĐBSCL triều cường vượt báo động 3 nửa mét, còn kéo dài đến bao giờ?

Triều cường cao và lũ từ đầu nguồn về khiến nhiều nơi ở ĐBSCL còn ngập kéo dài đến ngày 10.11. Theo Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam (SIWRP), mực nước lũ đầu nguồn sông Cửu Long tại trạm Tân Châu và Châu Đốc trong tuần qua ở mức khá cao, hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,37 m và có xu thế tăng trở lại theo triều và lũ với cường suất trung bình 2 cm/ngày.

Cần Thơ bị ngập nặng vì triều cường cao, dự báo kéo dài đến ngày 10.11 ẢNH: LÊ ANH TUẤN

Trong những ngày tới trên lưu vực hạ lưu sông Mekong có nhiều biến động do tác động của hoàn lưu cơn bão Kalmaegi (số 13) gây mưa lớn trên toàn vùng Tây nguyên của Việt Nam, vùng đông bắc Campuchia và một phần khu vực thuộc vùng hạ Lào và đông nam Thái Lan.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, mực nước dự báo đầu nguồn sông Cửu Long 5 ngày tới tại Tân Châu và Châu Đốc có xu thế tăng nhẹ đến ngày 9.11.

Trong khi đó, triều cường rằm tháng 9 âm lịch khiến mực nước tăng mạnh và đạt đỉnh vào ngày 7.11. Nguy cơ cao sẽ xảy ra ngập úng một số khu vực ven sông chính chịu tác động mạnh bởi triều cường như TP.Long Xuyên, (tỉnh An Giang cũ) đến hết ngày 9.11.

Vùng giữa, mực nước ở mức cao phổ biến trên báo động 3 từ 0,1 - 0,35 m, riêng trạm Cần Thơ đỉnh kỳ này dự báo có thể vượt báo động 3 từ 0,35 - 0,39 m, trạm Mỹ Thuận (Vĩnh Long) có thể vượt mức báo động 3 từ 0,45 - 0,5 m.

Nguy cơ cao sẽ xảy ra ngập úng ở các khu vực có địa hình thấp trũng, ven sông chính do tác động của mưa lũ và triều cường từ nay đến hết ngày 10.11. Trong đó, nguy cơ ngập nghiêm trọng nhất được nhận định sẽ xảy ra trên các khu vực đô thị trung tâm thuộc TP.Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long và khu vực giữa 2 sông Tiền và sông Hậu thuộc tỉnh Đồng Tháp.

Các địa phương trên vùng ven biển ĐBSCL, đặc biệt các khu vực dân sinh và vùng sản xuất tôm lúa có địa hình thấp trũng ven sông chính như vùng trung tâm tỉnh Cà Mau, các tiểu vùng thủy lợi bắc Cà Mau, khu vực bên trong hệ thống thủy lợi Quản Lộ - Phụng Hiệp và khu vực ven sông Gành Hào thuộc tỉnh Cà Mau, cần đề phòng và chủ động các phương án ứng phó với nguy cơ cao ngập úng sẽ xảy ra trong tuần tới do tác động của triều cường và mưa lớn từ nay đến hết ngày 10.11.