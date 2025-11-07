Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Kinh tế xanh

ĐBSCL triều cường vượt báo động 3 nửa mét, còn kéo dài đến bao giờ?

Chí Nhân
Chí Nhân
07/11/2025 08:33 GMT+7

Đợt triều cường ở ĐBSCL khiến mực nước tại các trạm lên cao vượt báo động 3 có nơi đến nửa mét, gây ngập nặng nhiều nơi. Dự báo đợt triều cường hiện tại còn kéo dài thêm 3 - 4 ngày tới.

Triều cường cao và lũ từ đầu nguồn về khiến nhiều nơi ở ĐBSCL còn ngập kéo dài đến ngày 10.11. Theo Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam (SIWRP), mực nước lũ đầu nguồn sông Cửu Long tại trạm Tân Châu và Châu Đốc trong tuần qua ở mức khá cao, hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,37 m và có xu thế tăng trở lại theo triều và lũ với cường suất trung bình 2 cm/ngày.

ĐBSCL triều cường vượt báo động 3 nửa mét, còn kéo dài đến bao giờ? - Ảnh 1.

Cần Thơ bị ngập nặng vì triều cường cao, dự báo kéo dài đến ngày 10.11

ẢNH: LÊ ANH TUẤN

Trong những ngày tới trên lưu vực hạ lưu sông Mekong có nhiều biến động do tác động của hoàn lưu cơn bão Kalmaegi (số 13) gây mưa lớn trên toàn vùng Tây nguyên của Việt Nam, vùng đông bắc Campuchia và một phần khu vực thuộc vùng hạ Lào và đông nam Thái Lan.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, mực nước dự báo đầu nguồn sông Cửu Long 5 ngày tới tại Tân Châu và Châu Đốc có xu thế tăng nhẹ đến ngày 9.11.

Trong khi đó, triều cường rằm tháng 9 âm lịch khiến mực nước tăng mạnh và đạt đỉnh vào ngày 7.11. Nguy cơ cao sẽ xảy ra ngập úng một số khu vực ven sông chính chịu tác động mạnh bởi triều cường như TP.Long Xuyên, (tỉnh An Giang cũ) đến hết ngày 9.11.

Vùng giữa, mực nước ở mức cao phổ biến trên báo động 3 từ 0,1 - 0,35 m, riêng trạm Cần Thơ đỉnh kỳ này dự báo có thể vượt báo động 3 từ 0,35 - 0,39 m, trạm Mỹ Thuận (Vĩnh Long) có thể vượt mức báo động 3 từ 0,45 - 0,5 m.

Nguy cơ cao sẽ xảy ra ngập úng ở các khu vực có địa hình thấp trũng, ven sông chính do tác động của mưa lũ và triều cường từ nay đến hết ngày 10.11. Trong đó, nguy cơ ngập nghiêm trọng nhất được nhận định sẽ xảy ra trên các khu vực đô thị trung tâm thuộc TP.Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long và khu vực giữa 2 sông Tiền và sông Hậu thuộc tỉnh Đồng Tháp.

Các địa phương trên vùng ven biển ĐBSCL, đặc biệt các khu vực dân sinh và vùng sản xuất tôm lúa có địa hình thấp trũng ven sông chính như vùng trung tâm tỉnh Cà Mau, các tiểu vùng thủy lợi bắc Cà Mau, khu vực bên trong hệ thống thủy lợi Quản Lộ - Phụng Hiệp và khu vực ven sông Gành Hào thuộc tỉnh Cà Mau, cần đề phòng và chủ động các phương án ứng phó với nguy cơ cao ngập úng sẽ xảy ra trong tuần tới do tác động của triều cường và mưa lớn từ nay đến hết ngày 10.11.

Tin liên quan

Bão Kalmaegi chỉ còn cách Quy Nhơn 190 km, giật trên cấp 17

Bão Kalmaegi chỉ còn cách Quy Nhơn 190 km, giật trên cấp 17

Lúc 13 giờ trưa nay 6.11, bão Kalmaegi (bão số 13) mạnh cấp 15 giật trên cấp 17 và chỉ còn cách đất liền Quy Nhơn 190 km, đêm nay đổ bộ vào đất liền.

Hôm nay, bão Kalmaegi đổ bộ vào miền Trung, bão số 14 'lấp ló' ngoài Biển Đông

Khám phá thêm chủ đề

Triều cường ĐBSCL triều cường triều cường gây ngập nặng ngập nặng nhiều nơi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận