Hôm nay, ngày cuối triều cường vượt báo động 3

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, đỉnh triều cường trên mức báo động 3 ở hầu hết các trạm còn duy trì trong ngày hôm nay, riêng trạm Thủ Dầu Một kéo dài đến hết 10.11, sau đó sẽ xuống nhanh. Nhờ vậy, tình trạng ngập sâu nhiều nơi sẽ giảm và vào đầu tuần tới sẽ trở lại trạng thái khô ráo, người dân ở các vùng trũng thấp có thể trở lại nhịp sống thường nhật.



Hôm nay, ngày cuối triều cường ở TP.HCM vượt báo động 3 ẢNH: PHẠM HỮU

Trong những ngày tới, thời tiết Nam bộ và TP.HCM chịu sự ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung bộ hoạt động yếu dần. Do vậy, trên vùng biển Nam bộ, gió tây nam cũng giảm dần cường độ nên mưa giông có xu hướng giảm cả về diện và lượng. Thời tiết trong ngày tới phổ biến có nắng gián đoạn, khả năng xuất hiện mưa vừa mưa to cục bộ về chiều tối và đêm. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 - 33 độ C.

Ở khu vực ĐBSCL, do triều cường kết hợp với lũ đầu nguồn sông Cửu Long ở mức cao nên tình trạng ngập còn kéo dài hơn. Các đô thị trung tâm thuộc TP.Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long và khu vực giữa 2 sông Tiền và sông Hậu thuộc tỉnh Đồng Tháp và vùng trũng thấp ven sông thuộc tỉnh Cà Mau, các tiểu vùng thủy lợi bắc Cà Mau, khu vực bên trong hệ thống thủy lợi Quản Lộ - Phụng Hiệp tình trạng ngập kéo dài đến hết ngày 10.11.

Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có giông, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trong khi triều cường ở Nam bộ rút thì ngược lại ở Bắc bộ đang lên chậm. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), các khu vực trũng, thấp ở ven biển, ven sông vùng ngoài đê bao có khả năng ngập úng trong khoảng thời gian 5 - 7 giờ hàng ngày. Triều cường cao sẽ làm chậm quá trình thoát lũ trên hệ thống sông ở khu vực. Vào buổi sáng, cần đề phòng dòng chảy mạnh hướng xa bờ khi triều rút, nguy hiểm cho hoạt động hàng hải và du lịch biển, nhất là tại các cảng ra vào, các bãi tắm.