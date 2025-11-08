Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Kinh tế xanh

Hôm nay, ngày cuối triều cường vượt báo động 3

Chí Nhân
Chí Nhân
08/11/2025 11:52 GMT+7

Đỉnh triều sáng nay (8.11) ở các trạm trên sông Sài Gòn vẫn vượt báo động 3 từ 0,13 - 0,26 m. Mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn ở cấp độ 2.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, đỉnh triều cường trên mức báo động 3 ở hầu hết các trạm còn duy trì trong ngày hôm nay, riêng trạm Thủ Dầu Một kéo dài đến hết 10.11, sau đó sẽ xuống nhanh. Nhờ vậy, tình trạng ngập sâu nhiều nơi sẽ giảm và vào đầu tuần tới sẽ trở lại trạng thái khô ráo, người dân ở các vùng trũng thấp có thể trở lại nhịp sống thường nhật.

Hôm nay, ngày cuối triều cường vượt báo động 3 - Ảnh 1.

Hôm nay, ngày cuối triều cường ở TP.HCM vượt báo động 3

ẢNH: PHẠM HỮU

Trong những ngày tới, thời tiết Nam bộ và TP.HCM chịu sự ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung bộ hoạt động yếu dần. Do vậy, trên vùng biển Nam bộ, gió tây nam cũng giảm dần cường độ nên mưa giông có xu hướng giảm cả về diện và lượng. Thời tiết trong ngày tới phổ biến có nắng gián đoạn, khả năng xuất hiện mưa vừa mưa to cục bộ về chiều tối và đêm. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 - 33 độ C.

Ở khu vực ĐBSCL, do triều cường kết hợp với lũ đầu nguồn sông Cửu Long ở mức cao nên tình trạng ngập còn kéo dài hơn. Các đô thị trung tâm thuộc TP.Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long và khu vực giữa 2 sông Tiền và sông Hậu thuộc tỉnh Đồng Tháp và vùng trũng thấp ven sông thuộc tỉnh Cà Mau, các tiểu vùng thủy lợi bắc Cà Mau, khu vực bên trong hệ thống thủy lợi Quản Lộ - Phụng Hiệp tình trạng ngập kéo dài đến hết ngày 10.11.

Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có giông, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trong khi triều cường ở Nam bộ rút thì ngược lại ở Bắc bộ đang lên chậm. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), các khu vực trũng, thấp ở ven biển, ven sông vùng ngoài đê bao có khả năng ngập úng trong khoảng thời gian 5 - 7 giờ hàng ngày. Triều cường cao sẽ làm chậm quá trình thoát lũ trên hệ thống sông ở khu vực. Vào buổi sáng, cần đề phòng dòng chảy mạnh hướng xa bờ khi triều rút, nguy hiểm cho hoạt động hàng hải và du lịch biển, nhất là tại các cảng ra vào, các bãi tắm.

Triều cường gây sụp cống ngăn triều, phường An Phú Đông triển khai ứng cứu

Tin liên quan

Bão Fung wong sắp đạt cực đại, di chuyển rất nhanh về hướng Biển Đông

Bão Fung wong sắp đạt cực đại, di chuyển rất nhanh về hướng Biển Đông

Bão Fung wong ở phía đông Philippines sắp đạt cường độ cấp 15 và di chuyển với tốc độ 25 - 35 km/giờ; dự báo bão vào Biển Đông vào đêm 10.11. Ảnh hưởng của bão và dải hội tụ nhiệt đới, hôm nay khu vực bắc và giữa Biển Đông có sóng cao từ 3 - 5 m, biển động mạnh.

ĐBSCL triều cường vượt báo động 3 nửa mét, còn kéo dài đến bao giờ?

Khám phá thêm chủ đề

Triều cường triều cường vượt báo động 3 đỉnh triều cường triều cường trên sông Sài Gòn TP.HCM ngập
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận