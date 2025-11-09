Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nước rút chậm, nhiều nơi triều cường vẫn vượt báo động 3

Chí Nhân
Chí Nhân
09/11/2025 15:39 GMT+7

Tính đến 7 giờ sáng nay, mực nước triều cường nhiều nơi ở TP.HCM và Nam bộ tiếp tục vượt mức báo động 3. Thời tiết TP.HCM trong những ngày đầu tuần tới phổ biến nắng ráo.

Theo Đài khí tượng thủy văn Nam bộ, sáng nay (9.11), triều cường tại một số trạm đo trên địa bàn TP.HCM như: Nhà Bè, Phú An, Thủ Dầu Một tiếp tục trên mức báo động 3. Dự báo mực nước cao còn duy trì đến hết hôm nay, sau đó trong 3 - 4 ngày tới sẽ xuống nhanh.

Nước rút chậm, nhiều nơi triều cường vẫn vượt báo động 3- Ảnh 1.

Hôm nay triều cường nhiều nơi tiếp tục vượt báo động 3

ẢNH: T.N

Còn tại khu vực ĐBSCL đặc biệt là Vĩnh Long, mực nước triều cường tại trạm Mỹ Thuận cao hơn báo động 3 là 25 cm, trạm Chợ Lách và trạm Trà Vinh xấp xỉ báo động 3. Thời gian xuất hiện đỉnh triều chiều nay khá muộn từ 19 - 21 giờ.

Trong tuần tới, thời tiết TP.HCM và Nam bộ trong những ngày đầu tuần phổ biến ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và giông rải rác; cục bộ có mưa vừa mưa to.

Từ ngày 12.11, không khí lạnh ở phía bắc tăng cường xuống phía nam ảnh hưởng đến miền Bắc nên từ chiều ngày 12.11, gió đông bắc hoạt động mạnh dần trên vùng biển Nam bộ. Các khu vực ven biển ở Nam bộ có thể xuất hiện mưa nhiều hơn những ngày trước đó, do ảnh hưởng của nhiễu động gió đông từ biển vào. Khoảng ngày 16 - 17.11, không khí lạnh tiếp tục tăng cường mạnh xuống phía nam, nên trên Biển Đông gió đông bắc tiếp tục gia tăng cường độ. Trên đất liền mưa cũng gia tăng dần, cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, gió giật mạnh.

Tại TP.HCM, nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 25 độ C, cao nhất phổ biến từ 31 - 32 độ C. Trong điều kiện độ ẩm không khí cao và vào những ngày không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ xuống thấp; có khả năng xuất hiện sương mù hỗn hợp vì bụi mịn do ô nhiễm không khí, nên người dân cần chú ý đeo khẩu trang khi ra đường.

