TP.HCM sấm sét ì đùng, nhiều nơi mưa lớn, triều cường gây ngập đến 40 cm

Nhiều người dân ở khu vực trung tâm TP.HCM cảm thấy lo lắng khi nhiều đợt sấm sét xuất hiện từ khoảng 14 giờ, sau đó mưa lớn.

Chiều nay, địa bàn TP.HCM xuất hiện mưa lớn nhiều nơi ẢNH: CHÍ NHÂN

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, do dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 12 -1 5 độ vĩ bắc hoạt động yếu. Trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét cho thấy vùng mây giông đang phát triển và gây mưa kèm giông, sét trên địa bàn TP.HCM gồm các địa phương Tân Nhựt, Bình Lợi, Tân Tạo, Bình Trị Đông, Tân Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc, Tây Thạnh, Tân Sơn, Đông Hưng Thuận, Bà Điểm, Thông Tây Hội, Phường An Phú Đông, Hóc Môn, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ, Chánh Hiệp, Thái Mỹ.



Mây giông đang mở rộng sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 6 - 50 mm, có nơi trên 50 mm. Trong cơn giông đề phòng lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5 - 7 (8 - 17m/giây), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.

Triều cường đang xuống chậm và hiện vẫn còn ở mức cao vượt báo động 3 tại hầu hết các trạm trên hệ thống sông Sài Gòn. Tính đến 13 giờ ngày 9.11, mực nước đỉnh triều cao nhất ngày thực đo tại trạm Phú An 1,67 m (trên báo động 3 là 7 cm), trạm Nhà Bè 1,7 m (trên báo động 3 - 10 cm), trạm Thủ Dầu Một 1,77 m (trên báo động 3 đến 17 cm).

Mực nước đỉnh triều cao nhất ngày tại các trạm trên hệ thống sông Sài Gòn xuống nhanh trong 5 ngày tới. Cảnh báo nguy cơ xảy ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, ven sông, sạt lở ở các khu vực có nền đất yếu, bờ bao xuống cấp, một số khu vực xã phường có khả năng xảy ra ngập như Vĩnh Phú, Thuận An, Phú An, Thủ Dầu Một, Tân Thuận, Nhà Bè, Tân Mỹ, Phú Thuận, Bình Hưng, Bình Quới, Thảo Điền... Độ sâu ngập phổ biến từ 10 - 30 cm, có nơi ngập từ 30 - 40 cm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ở cấp độ 2.