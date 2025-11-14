Không khí lạnh tăng cường ở Nam bộ, ô nhiễm tại TP.HCM gia tăng

Hiện tại, không khí lạnh ở phía bắc tăng cường xuống phía nam, từ đêm qua (13.11) nhiệt độ ở khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm mạnh, phổ biến trong khoảng 16 - 18 độ C, vùng núi Bắc bộ có nơi dưới 13 độ C. Đêm và sáng sớm ở các khu vực này trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.



TP.HCM vào 'mùa' ô nhiễm không khí, người dân cần chú ý bảo vệ sức khỏe và phòng tránh các bệnh về đường hô hấp ẢNH: CHÍ NHÂN

Trong những ngày tới, không khí lạnh tiếp tục gia tăng cường xuống phía nam. Theo Đài khí tượng thủy văn Nam bộ, ảnh hưởng của không khí lạnh khiến nền nhiệt ở TP.HCM và các tỉnh trong khu vực cũng giảm đáng kể. Hiện nay, nhiệt độ thấp nhất ở TP.HCM khoảng 23 - 24 độ C và cao nhất 31 - 32 độ C; trong những ngày tới có thể giảm thêm từ 1 - 2 độ C. Bên cạnh đó, nhiễu động gió đông trên cao gây mưa giông cục bộ trên khu vực TP.HCM.

Nhiệt độ ban đêm xuống thấp và độ ẩm trong không khí cao và ban ngày ít nắng, sự kết hợp của các yếu tố này khiến tình trạng ô nhiễm không khí gia tăng. Trong những ngày gần đây, vào buổi sáng, bầu trời TP.HCM thường xuyên xuất hình tình trạng sương mù dày đặc kéo dài đến trưa. Bản chất là ô nhiễm không khí do bụi mịn.

Sáng nay (14.11), theo ghi nhận từ trang web theo dõi chất lượng không khí Iqair, hầu hết các điểm đo TP.HCM đều nằm trong mức cảnh báo đỏ. Thậm chí mức độ ô nhiễm của TP.HCM còn vượt Hà Nội, khi chỉ số AQI là 169 so với 168.

Tình trạng ô nhiễm không khí có xu hướng gia tăng theo diễn biến thời tiết NGUỒN: IQAIR

Trong điều kiện giao mùa và ô nhiễm không khí gia tăng, là giai đoạn rất dễ phát sinh các bệnh cảm cúm và những bệnh liên quan đến đường hô hấp, nhất là những đối tượng nhạy cảm như người già, trẻ nhỏ. Chính vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo người dân cần chú ý bảo vệ sức khỏe bằng cách giữ ấm cơ thể, hạn chế tham gia các hoạt động thể chất mạnh ở ngoài trời trong những ngày ô nhiễm không khí cao, khi ra đường cần trang bị khẩu trang để hạn chế bụi mịn, sử dụng các loại thực phẩm giàu vitamine và có lợi cho sức khỏe…