Miền Trung sắp đón mưa rất lớn trên 700 mm, vì sao?

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF) cho biết, hiện nay (13.11), không khí lạnh tiếp tục tăng cường yếu xuống phía nam, gây ra các kiểu thời tiết nguy hiểm cả trên đất liền các tỉnh miền Bắc, Trung và ngoài Biển Đông. Đáng chú ý, ở Huế và Đà Nẵng có thể xuất hiện đợt mưa rất lớn trên 700 mm.



Các tỉnh miền Trung, đặc biệt là Huế và Đà Nẵng, sắp đón đợt mưa rất lớn kéo dài 4 - 5 ngày ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Cụ thể, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên từ đêm 13 - 15.11, khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An xảy ra tình trạng ít mây, ngày trời nắng; nhiệt độ giảm mạnh, thấp nhất phổ biến trong khoảng 16 - 18 độ C, vùng núi Bắc bộ có nơi dưới 13 độ C. Đêm và sáng sớm ở các khu vực này trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.

Trên biển, từ đêm nay và ngày mai (14.11), vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông có gió đông bắc cấp 6, có lúc 7, giật cấp 8 - 9; biển động mạnh, sóng cao 2 - 5 m.

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm phía tây đặc khu Trường Sa) có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động, sóng cao 2 - 4 m.

Khu vực nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển ở cấp 2 - toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Đặc biệt, từ khoảng đêm 15.11 đến ngày 18.11, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 150 - 300 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm.

Trong đó, một số khu vực có mưa lớn hơn như Huế và Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi và Gia Lai, mưa với lượng phổ biến 250 - 500 mm, cục bộ có nơi trên 700 m.

Từ ngày 19.11, mưa lớn diện rộng có khả năng tiếp tục xảy ra ở khu vực Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa.