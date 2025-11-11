Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Kinh tế xanh

Bão Fung wong quay đầu, Biển Đông có thể tiếp tục đón bão cuối mùa

Chí Nhân
Chí Nhân
11/11/2025 14:55 GMT+7

Dù bão Fung wong đã quay đầu nhưng giai đoạn cuối mùa mưa bão năm nay, Biển Đông vẫn có khả năng đón thêm 1 - 2 cơn bão và không loại trừ khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền.

Chỉ trong 10 ngày đầu tháng 11, ghi nhận tới 2 cơn bão xuất hiện trên Biển Đông. Trong đó, cơn bão số 13 (Kalmaegi) đổ bộ vào đất liền nước ta và gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh miền Trung. Cơn bão số 14 (Fung wong) vào Biển Đông ngày 10.11, hiện đã quay đầu trở ra.

Bão Fung wong quay đầu, Biển Đông có thể tiếp tục đón bão cuối mùa - Ảnh 1.

Chỉ trong 10 ngày đầu tháng 11, trên Biển Đông ghi nhận sự xuất hiện 2 cơn bão rất mạnh

NGUỒN: HYMETNET

Ngoài bão, trong 10 ngày đầu tháng 11 cũng ghi nhận không khí lạnh cường độ mạnh xuất hiện ở các tỉnh phía bắc. Đợt không khí lạnh ngày 3.11 khiến khu vực Bắc bộ nhiệt độ thấp nhất ngày phổ biến 17 - 20 độ C, vùng núi cao 15 - 17 độ C; đặc biệt có nơi thấp hơn như Pha Đin (Điện Biên) 12 độ C, Sa Pa (Lào Cai) 10,9 độ C, Đồng Văn (Tuyên Quang) 12,5 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 10,1 độ C...

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), sau bão số 14 (Fung wong), trong khoảng 30 ngày tới cũng là giai đoạn cuối mùa mưa bão nhưng trên Biển Đông có khả năng xuất hiện thêm từ 1 - 2 cơn bão (áp thấp nhiệt đới) và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Trong khi đó, các đợt không khí lạnh ở phía bắc tiếp tục tăng cường cả về tần suất và cường độ xuống phía nam và ảnh hưởng đến nước ta.

Các hình thế trên gây ra những đợt mưa giông diện rộng trên khu vực miền Trung từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa. Cần đề phòng mưa lớn do ảnh hưởng bão và áp thấp nhiệt đới gây lũ lụt, ngập úng ở các vùng trũng thấp, sạt lở đất ở vùng núi.

Đối với các tỉnh Nam bộ và khu vực Tây nguyên, trong giai đoạn từ nay đến cuối tháng 11 có thể xuất hiện một vài đợt mưa rào và giông. Cần đề phòng mưa lớn, giông sét có thể ảnh hưởng đến hoạt động giao thông. Đối với TP.HCM và các tỉnh Nam bộ, cần đề phòng mưa lớn kết hợp triều cường cao gây ngập các vùng trũng thấp.

