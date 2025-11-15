Hôm nay, miền Trung bắt đầu đợt mưa rất lớn, kéo dài nhiều ngày

Huế, Đà Nẵng... tâm điểm đợt mưa rất lớn



Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), do không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động đới gió đông trên cao gây mưa lớn kéo dài trên diện rộng ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa.

Các tỉnh miền Trung bắt đầu đợt mưa rất lớn, kéo dài nhiều ngày

Từ hôm nay (15.11), khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng mưa rào và rải rác có giông với lượng mưa từ 10 - 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50 mm.

Mưa bắt đầu tăng dần, từ đêm 15.11 đến đêm 16.11, khu vực từ nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa to đến rất to, lượng mưa lên đến 100 - 200 mm, cục bộ trên 300 mm.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến bắc Quảng Trị lượng mưa 60 - 100 mm, cục bộ trên 200 mm. Còn phía tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk lượng mưa 30 - 60 mm, cục bộ trên 120 m.

Không khí lạnh cường độ mạnh tăng cường khiến mưa lớn gia tăng, từ ngày 17.11 đến hết đêm 18.11, khu vực Huế, Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa to đến rất to, lượng mưa 200 - 450 mm, cục bộ trên 550 mm.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, phía đông các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa 100 - 250 mm, cục bộ trên 350 mm. Phía tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa 40 - 80 mm, cục bộ trên 150 mm.

Tổng lượng mưa từ ngày 15 - 18.11, ở Huế, Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi và Gia Lai từ 300 - 600 mm/đợt, cục bộ trên 800 mm/đợt.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, phía Đắk Lắk, Khánh Hòa 150 - 350 mm/đợt, cục bộ trên 500 mm/đợt.

Tại Nam bộ, mưa bắt đầu xuất hiện nhiều từ ngày 16.11 kéo dài đến 18.11; cục bộ mưa to đến rất to 50 - 100 mm, có nơi trên 150 mm.

Từ ngày 19.11, mưa lớn diện rộng tiếp tục kéo dài ở khu vực Đà Nẵng và các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa.

Bắc bộ rét đậm, Hà Nội 13 độ C

Khoảng ngày 17.11, bộ phận không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến khu vực đông Bắc bộ và bắc Trung bộ, sau đó đến tây Bắc bộ và trung Trung bộ. Trên đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 3 - 4, vùng ven biển mạnh cấp 4 - 5.

Từ ngày 17 - 18.11, Bắc bộ có mưa rải rác. Từ đêm 17.11, Bắc bộ và bắc Trung bộ trời chuyển rét; vùng núi cao Bắc bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc bộ và bắc Trung Bộ 12 - 15 °C, vùng núi cao dưới 10 °C.

Khu vực Hà Nội, từ đêm 17.11 trời chuyển rét nhiệt độ thấp nhất 13 - 15 °C.

Trên biển, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9; biển động mạnh, sóng cao 3 - 5 m.

Từ Đà Nẵng đến Cà Mau và phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm phía tây đặc khu Trường Sa) gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động, sóng cao 2 - 4 m.

Khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông rải rác; đêm 15.11, vùng biển từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.