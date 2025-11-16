Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế xanh

Miền Trung vào cao điểm mưa lớn, miền Bắc rét đậm

Chí Nhân
Chí Nhân
16/11/2025 07:51 GMT+7

Hôm nay, các tỉnh miền Trung bước vào cao điểm mưa lớn. Trong khi đó, bộ phận không khí lạnh mạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam gây thời tiết nguy hiểm lên đất liền và trên biển.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), trong đêm qua và rạng sáng nay 16.11, từ Huế đến Gia Lai đã có mưa lớn nhiều nơi như Lộc Tiến (Huế) 64,2 mm, Tam Kỳ (Đà Nẵng) 89,6 mm, Ba Điền (Quảng Ngãi) 59,6 mm, Ân Tường (Gia Lai) 65,7 mm…; mưa có xu hướng gia tăng từ nay đến sáng ngày 18.11. Khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa lớn với tổng lượng từ 200 - 400 mm, cục bộ có nơi trên 550 mm.

Miền Trung vào cao điểm mưa lớn, miền Bắc rét đậm- Ảnh 1.

Các nhiễu động gió đông tạo thành các ổ mây giông trên Biển Đông đang di chuyển vào đất liền gây mưa lớn cho các tỉnh miền Trung

NGUỒN: WD

Khu vực Hà Tĩnh, phía đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa tổng lượng mưa từ 100 - 250 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm.

Phía tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk lượng mưa từ 60 - 120 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm.

Khu vực Nam bộ có mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 50 - 100 mm, có nơi trên 150 mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trong khi đó, bộ phận không khí lạnh mạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam; khoảng ngày 17.11, sẽ ảnh hưởng đến khu vực đông Bắc bộ và bắc Trung bộ.

Từ đêm 17.11, khu vực Bắc bộ và bắc Trung bộ trời chuyển rét, vùng núi cao của Bắc bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc bộ và bắc Trung bộ phổ biến từ 12 - 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Khu vực Hà Nội, ngày 17 - 18.11 có mưa, mưa rào, từ đêm 17.11 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 13 - 15 độ C.

