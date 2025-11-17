Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Kinh tế xanh

Đêm qua miền Trung mưa rất lớn trên 400 mm, hôm nay TP.HCM có mưa to

Chí Nhân
Chí Nhân
17/11/2025 06:58 GMT+7

Trong đêm qua, nhiều nơi ở miền Trung xuất hiện mưa lớn với lượng trên 400 mm; mưa tiếp tục kéo dài đến đêm mai 18.11. Ở phía bắc, không khí lạnh tăng cường đã xuống đến Bắc bộ gây rét đậm rét hại.

Mưa rất lớn đã xuất hiện ở nhiều nơi tại miền Trung trong đêm qua 16.11 và rạng sáng nay, kèm với đó là nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở 8 tỉnh miền Trung. Mưa đang mở rộng sang TP.HCM và các tỉnh thành Nam bộ.

Đêm qua miền Trung mưa rất lớn trên 400 mm, hôm nay TP.HCM có mưa to- Ảnh 1.
Đêm qua miền Trung mưa rất lớn trên 400 mm, hôm nay TP.HCM có mưa to- Ảnh 2.

Đêm qua, các tỉnh miền Trung xuất hiện mưa rất lớn; cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở 8 tỉnh thành khu vực này

NGUỒN: VNDMS - VRAIN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), tính đến 6 giờ sáng nay, lượng mưa tại đập thủy điện La Tó (Quảng Trị) là 410 mm, còn tại thủy điện Rào Trăng (Huế) 460 mm, Ba Điền (Quảng Ngãi) 263,8 mm, Phước Trà (Đà Nẵng) 255 mm, Tà Rụt (Quảng Trị) 244,2 mm, Sông Hinh (Đắk Lắk) 240,4 mm, Khánh Vũ (Khánh Hòa) 238 mm…

Mưa lớn diện rộng ở các tỉnh miền Trung sẽ kéo dài đến hết đêm mai (18.11), khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200 - 450 mm, cục bộ có nơi trên 700 mm.

Đêm qua miền Trung mưa rất lớn trên 400 mm, hôm nay TP.HCM có mưa to- Ảnh 3.

Cảnh báo nguy cơ sạt lở

NGUỒN: CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

Khu vực Hà Tĩnh, phía đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100 - 300 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm.

Phía tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50 - 100 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa

Ngày và đêm 17.11, khu vực Nam bộ và TP.HCM có mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 20 - 40 mm, có nơi trên 80 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa cục bộ cường suất lớn trên 200mm trong khoảng 3 giờ.

Đêm qua miền Trung mưa rất lớn trên 400 mm, hôm nay TP.HCM có mưa to- Ảnh 4.

Mưa lớn mở rộng sang khu vực nam Trung bộ và Nam bộ, hôm nay TP.HCM có khả năng xuất hiện mưa lớn

NGUỒN: VNDMS

Trong khi đó, bộ phận không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía nam, từ chiều và đêm nay không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực đông Bắc bộ và bắc Trung bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực tây Bắc bộ, trung Trung bộ và một số nơi thuộc khu vực nam Trung bộ.

Nhiệt độ ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc bộ và bắc Trung bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc bộ trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc bộ và bắc Trung bộ phổ biến từ 12 - 15 độ C, vùng núi từ 9 - 12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C.

Khu vực Hà Nội từ chiều và đêm 17.11 trời chuyển rét kèm theo mưa rào. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 13 - 15 độ C.

