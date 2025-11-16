Người dân TP.HCM đối mặt với thời tiết nguy hiểm vào tuần tới

Người dân TP.HCM có thể phải đối mặt một tuần mới với nhiều kiểu thời tiết xấu kết hợp gây bất lợi cho sinh hoạt. Cụ thể, theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, thời tiết TP.HCM từ nay đến ngày 19.11 có thể đón đợt mưa giông trên diện rộng, cục bộ có mưa lớn, chủ yếu vào chiều tối và đêm, khiến độ ẩm không khí nhiều nơi tăng cao.



Người dân TP.HCM sẽ đối mặt với hàng loạt kiểu thời tiết xấu trong tuần tới ẢNH: PHẠM HỮU

Nguyên nhân do các nhiễu động trên biển được gió đông bắc đưa vào đất liền gây mưa trên diện rộng. Gió đông bắc trên khu vực nam Biển Đông hoạt động với cường độ từ trung bình đến mạnh do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường.

Không khí lạnh tăng cường mạnh và khuếch tán sâu xuống Trung và Nam bộ, khiến nền nhiệt độ khu vực Nam bộ giảm đáng kể. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày ở TP.HCM có thể xuống mức 24 - 25 độ C và cao nhất 30 - 32 độ C. Nhiệt độ về đêm thấp và độ ẩm không khí cao, cộng thêm bụi mịn từ các hoạt động kinh tế và giao thông dẫn đến xu hướng ô nhiễm không khí gia tăng. Trong những ngày gần đây, bầu trời TP.HCM thường xuyên xuất hiện tình trạng ngầu đục, mù mịt như sương mù vào buổi sáng; chất lượng không khí ở nhiều trạm đo trên địa bàn TP.HCM ở mức cảnh báo đỏ.

Thêm vào đó, đợt triều cường mới lại đến và từ giữa tuần triều cường đạt đỉnh, dự báo sẽ vượt báo động 3, có nguy cơ gây ngập nhiều nơi. Đỉnh triều cường đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 19 - 21.11; tại trạm Phú An, Nhà Bè có thể lên mức 1,65 - 1,7 m vượt báo động 3 từ 5 - 10 cm, còn trạm Thủ Dầu Một lên mức 1,75 - 1,8 m cao hơn báo động 3 từ 15 - 20 cm.

Cần đề phòng mực nước dâng cao do ảnh hưởng của xả nước từ Hồ Dầu Tiếng và mưa trong khu vực, gây ngập cục bộ tại một số tuyến đường nội đô, ven sông và các vùng trũng, thấp, ảnh hưởng đến các hoạt động giao thông, và các hoạt động kinh tế xã hội trên khu vực TP.HCM. Mức độ rủi ro thiên tai do triều cường khu vực hạ lưu sông Sài Gòn ở cấp độ 2.