Thời sự

QL24 qua xã Măng Đen bị sụt lún nghiêm trọng

Hải Phong
Hải Phong
15/11/2025 12:24 GMT+7

Sau đợt mưa lũ vừa qua, tuyến QL24 đoạn qua xã Măng Đen (Quảng Ngãi) xuất hiện tình trạng sụt lún, trồi lở nghiêm trọng, đe dọa an toàn giao thông.

Sáng 15.11, ông Phạm Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi), cho biết tại Km 112+200 (QL24, đoạn qua xã Măng Đen), mặt đường bị trồi lên khoảng 1,2 m, kéo dài gần 95 m; kè ta luy dương bị xô đẩy mạnh. Đến tối qua 14.11, đoạn này vẫn tiếp tục sụt lún thêm.

QL24 qua xã Măng Đen bị sụt lún nghiêm trọng - Ảnh 1.

QL24 đoạn qua xã Măng Đen (Quảng Ngãi) bị sụt lún

ẢNH: C.T.V.

QL24 qua xã Măng Đen bị sụt lún nghiêm trọng - Ảnh 2.

Mặt đường bị nứt kéo dài hàng chục mét

ẢNH: C.T.V.

"Chúng tôi đã cắm biển cảnh báo, căng dây và rào chắn để đảm bảo an toàn giao thông. Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đang phối hợp đơn vị tư vấn đánh giá hiện trạng để sớm có phương án xử lý, khắc phục", ông Thắng nói.

QL24 qua xã Măng Đen bị sụt lún nghiêm trọng - Ảnh 3.

Mặt đường trồi lên, đoạn cao nhất 1,2 m

ẢNH: C.T.V.

Theo báo cáo của Công ty CP Xây dựng và quản lý công trình giao thông Kon Tum, hư hỏng trên tuyến QL24 tiếp tục diễn biến phức tạp. Tại Km 112+200 (đoạn qua xã Măng Đen), mặt đường trồi lên sát lề phải thêm khoảng 100 m, vị trí cao nhất khoảng 1,2 m, bề rộng vệt trồi 5,5 m tính từ chân kè ta luy dương.

Theo đó, mặt đường bị thu hẹp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, dù tuyến vẫn còn lưu thông được một làn.

QL24 qua xã Măng Đen bị sụt lún nghiêm trọng - Ảnh 4.

Chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm

ẢNH: C.T.V.

QL24 qua xã Măng Đen bị sụt lún nghiêm trọng - Ảnh 5.

Hiện các phương tiện tham gia chỉ đi được một làn đường

ẢNH: C.T.V.

Tỉnh lộ 672 xuống cấp trầm trọng

Cùng thời điểm, tuyến Tỉnh lộ 672 qua xã Măng Ri (Quảng Ngãi) cũng rơi vào tình trạng xuống cấp nặng, với hàng loạt "ổ voi, ổ gà" kéo dài chi chít. Nhiều đoạn bê tông gãy đứt, đội lên khỏi nền đường khiến việc đi lại của người dân vô cùng nguy hiểm.

Anh A Đức (ở xã Măng Ri) cho biết tuyến đường được xây dựng từ lâu nhưng không được duy tu, sửa chữa. Kèm theo lượng lớn xe vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là xe chở mì, khiến mặt đường càng nhanh hư hỏng.

"Người dân mong các cấp sớm đầu tư sửa chữa. Tuyến đường này rất quan trọng, không chỉ phục vụ đời sống mà còn là lối vào vùng trồng sâm Ngọc Linh nơi mỗi năm thu hút nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm", anh Đức kiến nghị.

QL24 qua xã Măng Đen bị sụt lún nghiêm trọng - Ảnh 6.

Tỉnh lộ 672 đoạn qua xã Măng Ri xuống cấp trầm trọng

ẢNH: H.P.

Ông Phạm Xuân Quang, Chủ tịch UBND xã Măng Ri, cho biết mặt đường Tỉnh lộ 672 hiện bị vênh lên, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn. "Chính quyền địa phương rất mong tỉnh quan tâm đầu tư sửa chữa để người dân đi lại thuận tiện và phát triển du lịch gắn với vườn sâm Ngọc Linh", ông Quang nói.

