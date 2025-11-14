Bộ Công an hỗ trợ Quảng Ngãi 5 tỉ đồng khắc phục hậu quả bão số 13

Ngày 14.11, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, đại tá Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi đã trao 5 tỉ đồng của Bộ Công an hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi khắc phục thiệt hại do mưa lũ và bão số 13 gây ra. Đây là nguồn kinh phí thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đối với bà con vùng thiên tai.

Đại tá Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi (thứ 3 bên phải qua) trao 5 tỉ đồng của Bộ Công an hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi khắc phục thiệt hại do mưa lũ và bão số 13 gây ra ẢNH: T.H

Theo báo cáo của tỉnh Quảng Ngãi, nhiều ngày qua địa phương liên tiếp hứng chịu mưa lớn và hoàn lưu bão số 13, khiến nhiều khu vực bị ngập sâu, hàng trăm nhà dân bị cuốn trôi, tốc mái hoặc hư hỏng nặng. Hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông tại nhiều vùng bị chia cắt, tê liệt. Hàng trăm héc ta hoa màu cũng bị thiệt hại nghiêm trọng.

Trong suốt thời gian mưa bão và ngay khi nước rút, hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Ngãi đã có mặt tại các điểm xung yếu để hỗ trợ người dân sơ tán khỏi vùng nguy hiểm, cứu hộ người bị mắc kẹt, vận chuyển nhu yếu phẩm, thuốc men; đồng thời giúp dọn dẹp nhà cửa, trường học, khôi phục đời sống sau thiên tai. Song song đó, lực lượng công an triển khai nhiều biện pháp giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Phát biểu tại buổi trao tặng, đại tá Hồ Song Ân chia sẻ: thiên tai lần này gây thiệt hại lớn, ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống người dân Quảng Ngãi. "Số tiền 5 tỉ đồng là tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân hướng về đồng bào tỉnh Quảng Ngãi, thể hiện tinh thần nghĩa tình, đoàn kết trong lực lượng. Chúng tôi luôn nêu cao phương châm 'lúc dân cần, lúc dân khó, có công an', tiếp tục đồng hành cùng chính quyền và nhân dân vượt qua khó khăn", đại tá Ân nói.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, bà Y Thị Bích Thọ, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, gửi lời cảm ơn đến Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Ngãi. Bà Thọ nhấn mạnh, sự hỗ trợ kịp thời và thiết thực này là nguồn động viên quý báu, góp phần giúp địa phương có thêm điều kiện khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống cho người dân.