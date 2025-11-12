TP.HCM hỗ trợ Quảng Ngãi 10 tỉ đồng khắc phục hậu quả 2 cơn bão

Ngày 12.11, tại xã Trường Giang (Quảng Ngãi), đoàn công tác do ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM làm trưởng đoàn, đã đến thăm, động viên và trao 10 tỉ đồng hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi khắc phục hậu quả do bão số 12 (bão Fengshen) và bão số 13 (bão Kalmaegi) gây ra.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trao 10 tỉ đồng hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi khắc phục hậu quả sau bão ẢNH: H.P

Tại buổi trao hỗ trợ, ông Nguyễn Phước Lộc chia sẻ, những ngày qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM luôn dõi theo, chia sẻ sâu sắc trước những thiệt hại nặng nề mà người dân Quảng Ngãi phải gánh chịu.

"Với tinh thần cả nước vì miền Trung thân yêu, TP.HCM luôn chung tay cùng các địa phương khắc phục khó khăn, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau bão lũ", ông Lộc nhấn mạnh.

Đón nhận phần hỗ trợ, bà Đinh Thị Hồng Minh, Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã cảm ơn sâu sắc sự quan tâm, chia sẻ kịp thời của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM.

Theo bà Minh, do ảnh hưởng của 2 cơn bão liên tiếp, Quảng Ngãi chịu thiệt hại rất lớn. Nhiều công trình dân sinh, trường học, đường giao thông và nhà ở bị hư hỏng nặng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hàng nghìn hộ dân. Tổng thiệt hại ước tính hơn 2.000 tỉ đồng.

"Cùng với nguồn hỗ trợ từ Trung ương, các tỉnh, thành phố và các tổ chức, cá nhân hảo tâm, Quảng Ngãi đang tập trung mọi nguồn lực, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, sửa chữa nhà ở, công trình dân sinh, phục hồi sản xuất và bảo đảm an sinh xã hội", bà Minh nói.

Trước đó, TP.HCM cũng đã nhiều lần phát động các hoạt động hướng về miền Trung, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, góp phần giúp các địa phương sớm ổn định đời sống cho người dân sau thiên tai.