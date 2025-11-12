TP.HCM trong kỷ nguyên số: Chuyển đổi số ở bệnh viện hơn 120 năm tuổi

Mỗi năm Bệnh viện Nguyễn Tri Phương tiếp nhận khoảng 600.000 lượt khám ngoại trú, gần 50.000 lượt điều trị nội trú. Giữa dòng người tấp nập vào ra khám và điều trị, một cuộc chuyển mình thầm lặng diễn ra ở bệnh viện hơn 120 năm tuổi này. Từ nền tảng công nghệ thông tin, chuyển đổi số đang giúp người bệnh tiếp cận dịch vụ y tế tốt hơn từ đặt lịch, tiếp nhận, điều trị, đến quản lý hồ sơ sức khỏe.

Chuyển đổi số từ HIS đến IoT điều phối sự sống

Phòng Công nghệ thông tin Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, đầu não của hành trình chuyển đổi số vận hành từ năm 2015. Không chỉ quản lý hệ thống mạng hay nâng cấp thiết bị, Phòng Công nghệ thông tin được giao sứ mệnh định hình mô hình bệnh viện thông minh.

Bác sĩ Võ Đức Chiến, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương khẳng định: "Chuyển đổi số là nhiệm vụ chiến lược, nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm sai sót chuyên môn và tối ưu vận hành. Mục tiêu là tạo ra trải nghiệm y tế thuận lợi, minh bạch và tin cậy nhất cho người dân".

Cán bộ y tế của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương tra cứu nhiều thông tin thông qua các hệ thống kết nối liên thông dữ liệu nội viện ẢNH: QUANG VIÊN

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đã chuyển sang phần mềm HIS theo mô hình thuê dịch vụ từ rất sớm, thay cho việc tự xây dựng phần mềm trước đây. Bằng cách này, mọi cập nhật liên quan đến chuẩn thanh toán bảo hiểm y tế, các quy định của Bộ Y tế… đều được đáp ứng nhanh, giảm gánh nặng chi phí đầu tư và bảo trì. HIS kết nối liên thông dữ liệu nội viện và sẵn sàng cho kết nối liên tuyến.

Một điểm nhấn mang dấu ấn sáng tạo là ứng dụng IoT điều phối máy thở - hệ thống tự động cho biết vị trí, tình trạng hoạt động từng máy thở theo thời gian thực. Trong bối cảnh nguồn máy thở hạn chế, đây là "lá chắn" giảm tối đa nguy cơ chậm trễ hồi sức. Ứng dụng này đoạt giải nhì giải thưởng Y tế thông minh TP.HCM năm 2019, trở thành mô hình mẫu cho các bệnh viện khác.

Kỹ sư công nghệ của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đang giám sát hệ thống số hóa y tế toàn viện ẢNH: QUANG VIÊN

Đại dịch Covid-19 bùng nổ đầu năm 2020 là phép thử dữ dội. Bệnh viện Nguyễn Tri Phương trở thành một trong những đơn vị đầu tiên triển khai khai báo y tế điện tử, vận hành trực tuyến xuyên suốt giữa cao điểm cách ly. "Thời điểm căng thẳng nhất của dịch Covid-19, việc số hóa đã giúp giữ mạch vận hành của bệnh viện không bị đứt gãy", bác sĩ Chiến nhớ lại.

Sau khi làm chủ hoàn thiện các cấu phần của HIS, bệnh viện đẩy mạnh hồ sơ bệnh án điện tử (EMR) và đồng thời triển khai phân hệ thông tin chẩn đoán hình ảnh RIS (thuộc HIS), hệ thống PACS (hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y khoa) để lưu trữ, truyền tải hình ảnh chẩn đoán mà không cần phim. Đồng thời, bệnh viện đã triển khai chữ ký số cho bác sĩ, điều dưỡng và kết nối các hệ thống HIS-LIS-RIS theo tiêu chuẩn quốc tế HL7 FHIR.

Từ ngày 1.1.2024, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương chính thức ngừng sử dụng hồ sơ bệnh án giấy. Toàn bộ hình ảnh y khoa (X-quang, CT-Scanner, MRI…) được lưu trữ và truyền tải số thay cho việc in phim, thông tin xét nghiệm được lưu điện tử thay vì in giấy.

Bác sĩ Lương Công Minh, Trưởng phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện Nguyễn Tri Phương nhấn mạnh: "Người bệnh được phục vụ nhanh hơn, chính xác hơn, ít chờ đợi hơn. Đó là mục tiêu cốt lõi của chuyển đổi số mà bệnh viện đã và đang triển khai".

Số hóa "chạm" đúng mong đợi của bệnh nhân

7 giờ sáng, khu khám bệnh ngoại trú Bệnh viện Nguyễn Tri Phương lúc nào cũng đông đúc nhưng giảm hẳn cảnh chen chúc. Nhiều người dân đặt lịch khám trực tuyến trước nên đến nơi chỉ quét mã QR, được hướng dẫn tới phòng khám. Quầy thu ngân cũng giảm tình trạng xếp hàng lê thê, bởi nhiều người lựa chọn thanh toán điện tử.

Nhờ những kiosk hỗ trợ và các ứng dụng số mà nhiều bệnh nhân đến Bệnh viện Nguyễn Tri Phương khám bệnh sẽ thuận tiện hơn ẢNH: QUANG VIÊN

Tại phòng khám Nội tổng hợp, em Nguyễn Mạnh Huy (20 tuổi) chia sẻ trải nghiệm mới: "Cháu đăng ký qua điện thoại, bệnh viện lên lịch khám. Vì vậy, khi đến bệnh viện mình được khám rất nhanh".

Còn bà Trịnh Thị Mai Đình (81 tuổi) kể lại việc điều trị sau khi bệnh viện này áp dụng nhiều chương trình số hóa: "Tôi nhớ nhiều năm về trước, cứ đến bệnh viện là chờ chực quá lâu và phải mang theo cả xấp hồ sơ. Nay thì hồ sơ, kết quả xét nghiệm được lưu trên máy nên việc khám, nhập viện nhanh hơn nhiều. Việc chăm sóc bệnh nhân tôi cũng thấy tốt hơn, tôi rất yên tâm".

Những lời chia sẻ ấy là minh chứng rõ ràng cho hành trình chuyển đổi số của bệnh viện hơn 120 tuổi này đã đi đúng hướng và "chạm" được đến những điều mà người bệnh mong đợi.

Bác sĩ Võ Đức Chiến trao đổi với một cán bộ y tế về việc chăm sóc bệnh nhân thông qua hồ sơ bệnh án được số hóa ẢNH: QUANG VIÊN

Bác sĩ Lương Công Minh cho biết trên hệ thống dữ liệu lâm sàng và cận lâm sàng đã được tập hợp giúp bác sĩ tra cứu nhanh chóng lịch sử bệnh, dị ứng thuốc, kết quả xét nghiệm, hình ảnh CT, X-quang… hạn chế tối đa nhầm lẫn. Ở khu chẩn đoán hình ảnh, kỹ thuật viên chỉ cần nhập mã bệnh nhân là toàn bộ dữ liệu đã hiển thị. Không còn phim mất nét, rách hỏng. Mọi thứ được truyền tự động đến bác sĩ chuyên khoa, rút ngắn đáng kể thời gian đọc kết quả và ra quyết định điều trị.

Thao tác của điều dưỡng cũng thay đổi mạnh mẽ khi những chỉ định cần thiết được cấu trúc theo gói một cách khoa học. Thuốc được đối chiếu mã vạch trước khi cấp phát, giảm lỗi sai sót y khoa, điều từng ám ảnh ở môi trường y tế nhiều áp lực.

Bác sĩ Võ Đức Chiến khẳng định: "Chuyển đổi số không chỉ phục vụ bệnh nhân mà còn hỗ trợ đội ngũ y tế bên trong làm việc an toàn, hiệu quả hơn. Qua hệ thống, lãnh đạo nắm toàn bộ hoạt động như số lượng bệnh nhân, sử dụng thiết bị, nguy cơ tồn đọng hồ sơ bệnh nhân ở từng khu vực… để điều chỉnh kịp thời".

Các dữ liệu quan trọng về sự vận hành máy móc, thiết bị của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương được truyền về Phòng Công nghệ thông tin

ẢNH: QUANG VIÊN

Từ một bệnh viện có lịch sử hơn 120 năm, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đang bước nhanh vào kỷ nguyên y tế số. Nhưng hành trình ấy chưa dừng lại. Bệnh viện đã và đang mở rộng kết nối dữ liệu quốc gia, khám chữa bệnh từ xa, áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ chẩn đoán...

Bác sĩ Võ Đức Chiến cũng thẳng thắn cho biết việc số hóa hồ sơ bệnh án giấy lưu trữ hàng chục năm trước đây cần phải được "giải phóng". Bác sĩ Chiến tâm tình: "Những hồ sơ này còn nằm trong kho lưu trữ hàng trăm mét vuông cần số hóa hết để giảm nguy cơ cháy nổ. Đó không chỉ là mục tiêu mà còn là nỗi niềm đau đáu ở nhiều bệnh viện, trong đó có Bệnh viện Nguyễn Tri Phương".