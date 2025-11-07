Đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19: Nên xây dựng hài hòa với mảng xanh đô thị

Giai đoạn dịch Covid-19 là một dấu mốc đặc biệt, in sâu trong ký ức của mỗi người dân Việt Nam. Đó là thời điểm cả đất nước phải đối mặt với những mất mát chưa từng có khi nhiều người mãi mãi ra đi, khi những con phố từng sôi động bỗng trở nên im lặng đến nghẹn lòng. Nhưng giữa những tháng ngày khốc liệt ấy, tinh thần đoàn kết, nhân ái của người Việt lại được khơi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Từ các y bác sĩ tuyến đầu đến những tình nguyện viên, người dân âm thầm sẻ chia từng bữa cơm, phần quà..., tất cả đã tạo nên một "tuyến phòng thủ" bằng tình người.

Chính vì thế, chủ trương của TP.HCM dành khu "đất vàng" rộng 4,3 ha tại số 1 Lý Thái Tổ (P.Vườn Lài) để xây dựng công viên và đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 đã nhận được nhiều sự đồng tình của người dân.

Công trình biểu tượng vượt qua đại dịch Covid-19 dự kiến đặt tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, TP.HCM Ảnh: NHẬT THỊNH

Đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19: Nơi lưu giữ ký ức và nhắc nhớ tinh thần kiên cường

Nhiều ý kiến cho rằng, việc xây đài tưởng niệm những người đã mất trong đại dịch Covid-19 là hành động nhân văn, thể hiện truyền thống "uống nước nhớ nguồn" và tinh thần sẻ chia của dân tộc. Một không gian tưởng niệm giữa lòng thành phố sẽ là điểm nhấn văn hóa, đây sẽ là nơi lưu giữ ký ức và nhắc nhớ tinh thần kiên cường, nhân ái của người Việt trong những năm tháng gian khó.

Bạn Trần Minh Anh, sinh viên Trường đại học Nguyễn Tất Thành, sinh ra và lớn lên tại TP.HCM (ngụ đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài), chia sẻ: "Trong thời gian dịch, tôi đã chứng kiến rất nhiều mất mát của thành phố. Vì thế, với vai trò là một người dân TP.HCM và cũng là một người Việt Nam, tôi rất ủng hộ chủ trương xây dựng công trình này. Đài tưởng niệm không chỉ gợi nhớ về một cột mốc đau thương mà còn là nơi tri ân sự cống hiến của các y bác sĩ, lực lượng tuyến đầu trong thời kỳ đại dịch. Với những gia đình có người thân mất vì Covid-19, đây cũng sẽ là sự xoa dịu, an ủi tinh thần, giúp họ cảm thấy được sẻ chia và được tưởng nhớ đúng nghĩa".

Trong khi đó, độc giả N.X.L ngụ tại đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài cho rằng việc hình thành một đài tưởng niệm tại vị trí này không chỉ mang giá trị kiến trúc cảnh quan mà còn có ý nghĩa giáo dục cộng đồng. Đây sẽ là nơi nhắc nhở về tinh thần đoàn kết dân tộc trong hoạn nạn, đồng thời là điểm dừng chân để người dân và du khách có thể chiêm nghiệm, tưởng nhớ và biết ơn những người đã hy sinh, cống hiến trong cuộc chiến chống đại dịch.

"Không nên dùng toàn bộ diện tích để dựng tượng đài lớn. Nên kết hợp khu tưởng niệm trong công viên cây xanh, vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vừa giữ được giá trị tri ân", chị N.X.L bày tỏ. Người này cho rằng khu vực trung tâm TP.HCM hiện thiếu không gian cây xanh, trong khi mật độ dân cư ngày càng tăng, nên công viên kết hợp khu tưởng niệm sẽ mang lại giá trị thiết thực và lâu dài. Việc kết hợp yếu tố tưởng niệm với mảng xanh, khu sinh hoạt cộng đồng, khu triển lãm mở sẽ giúp không gian này trở thành "lá phổi xanh" mới, đồng thời là địa chỉ văn hóa mang dấu ấn thời đại.

Còn với anh N.V.Q, ngụ tại đường Đỗ Mười, phường An Phú Đông cũng đề xuất thành phố cần cân nhắc kỹ về quy mô và thiết kế công trình. Với anh N.V.Q, phần tưởng niệm nên được thể hiện trang trọng, tinh tế có thể chỉ bằng tấm bia hoặc công trình nghệ thuật mang tính biểu tượng, thay vì xây dựng tượng đài đồ sộ. Xung quanh nên tổ chức lối đi bộ, khu tập thể dục, sân chơi trẻ em hoặc không gian trưng bày nhỏ về ký ức đại dịch, vừa gần gũi vừa gợi nhớ.

"Chúng tôi hy vọng rằng nơi đây không chỉ đơn giản là nơi để gợi về những mất mát đau thương mà còn là nơi để nhắc nhớ và tiếp thêm năng lượng sống tích cực cho cộng đồng", anh bày tỏ. Cũng theo anh, việc kết hợp không gian tưởng niệm với công viên hiện đại, tiện ích sẽ giúp thành phố không chỉ tri ân quá khứ mà còn gửi đi thông điệp về sự hồi sinh, về sức sống bền bỉ của người dân Sài Gòn - TP.HCM trong những năm tháng khó khăn.

Sau hơn 3 năm kể từ khi đại dịch qua đi, nỗi đau dần lắng xuống nhưng ký ức vẫn còn đó. Nhiều người cho rằng công trình tưởng niệm lúc này không chỉ mang ý nghĩa tri ân, mà còn hướng cộng đồng đến tinh thần hồi sinh, nhắc nhở mỗi người trân trọng sự sống, sẻ chia và đoàn kết hơn.

TP.HCM mời người dân đóng góp ý tưởng cho công trình Thông tin từ Sở VH-TT TP.HCM cho biết từ nay đến ngày 15.11 sẽ đón nhận ý tưởng công trình biểu tượng ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của người dân TP.HCM vượt qua đại dịch Covid-19 tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ, P.Vườn Lài (Q.10 cũ), TP.HCM. Việc lấy ý kiến rộng rãi người dân cả nước là một trong các chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang về việc xây dựng công viên, đài tưởng niệm nạn nhân mất vì Covid-19 tại khu đất trên. Các ý tưởng về công trình biểu tượng vượt qua đại dịch Covid-19 gửi về Sở VH-TT qua hộp thư điện tử svhtt@tphcm.gov.vn, gửi trực tiếp hoặc bưu điện tại địa chỉ số 164 Đồng Khởi, P.Sài Gòn (Q.1 cũ), TP.HCM.



