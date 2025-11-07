Nghệ sĩ đề xuất ý tưởng về công trình đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19

Ký ức khó quên mùa dịch

4 năm kể từ đợt giãn cách "lịch sử", nhiều nghệ sĩ Việt bày tỏ không thể quên quãng thời gian vô cùng khó khăn nhưng cũng đầy quyết tâm và nghĩa tình của chính quyền, người dân thành phố khi chống dịch. Cùng với đó là câu chuyện nhiều nghệ sĩ bất chấp hiểm nguy trở thành tình nguyện viên, chung tay kêu gọi hỗ trợ người dân khó khăn đã trở thành hình ảnh đẹp khi nhắc về giai đoạn này.

Trong đại dịch Covid-19, người mẫu H’Ăng Niê và diễn viên Hồ Quang Mẫn tham gia hỗ trợ đồng bào Ảnh: NVCC

Nhà gần bệnh viện nên đợt dịch trong ký ức của ca sĩ Nguyên Vũ là âm thanh đầy ám ảnh của tiếng còi xe cấp cứu. Thời điểm đó, khi nhìn thấy những đồng nghiệp xông pha làm tình nguyện viên hỗ trợ người dân, nam ca sĩ cũng muốn được góp sức mình. Do hoàn cảnh gia đình có mẹ già, nên giọng ca Phố kỷ niệm đành "bấm bụng" ở lại chăm sóc mẹ. Tuy nhiên, Nguyên Vũ vẫn nỗ lực giúp đỡ người dân bằng cách khác. Anh kể: "Khi đó tôi chỉ có thể hỗ trợ từ xa, liên lạc được nguồn gạo dưới Cà Mau, nhờ xe tải chở lên TP.HCM để gửi cho bà con các phường. Mang được gạo đến với người dân là niềm hạnh phúc đối với tôi trong giai đoạn đó. Nghĩ lại tôi vẫn thấy xúc động".

H'Ăng Niê là một trong những sao Việt tích cực tham gia tình nguyện trong đợt dịch Covid-19. Nhắc đến giai đoạn này, nữ người mẫu thừa nhận quyết định tham gia tình nguyện đến một cách bất ngờ, "chưa từng nghĩ sẽ diễn ra trong đời". Khi đó, dù lường trước những khó khăn, hiểm nguy song cô vẫn cố gắng đồng hành hỗ trợ người dân. "Lúc đầu tôi lo lắng và đấu tranh tư tưởng nhiều lắm, nhưng sau đó tôi quyết định tham gia", cô tâm sự.

Nghệ sĩ góp ý kiến

Nhiều nghệ sĩ bày tỏ sự đồng tình về việc TP.HCM dành khu đất "vàng" số 1 Lý Thái Tổ (P.Vườn Lài) để xây dựng đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19. Với họ, đây không chỉ là việc làm nhân văn, ý nghĩa, đúng với tinh thần nghĩa tình của dân tộc mà còn là dịp thể hiện sự tri ân đối với những lực lượng tuyến đầu đã bất chấp hiểm nguy, cùng với người dân thành phố chống dịch.

Minh Luân, Nguyên Vũ cho rằng công trình còn là lời tri ân đối với lực lượng tuyến đầu trong công cuộc chống dịch Ảnh: NVCC

Theo diễn viên Minh Luân, đại dịch Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của hàng chục ngàn người, không thể diễn tả hết những mất mát mà đồng bào đã phải trải. Khi biết thông tin TP.HCM dành khu đất nói trên để làm đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19, anh cho rằng đây là việc rất ý nghĩa. "Đài tưởng niệm nhắc nhớ về đại dịch Covid-19, cũng như tưởng nhớ những người đã mất vì đại dịch. Bản thân tôi không có chuyên môn để có thể đưa ra ý kiến về việc xây dựng, thiết kế như thế nào, nhưng với quan điểm cá nhân tôi thì không nên làm đài tưởng niệm quy mô to lớn mà nên vừa phải, tế nhị để không đẩy cảm xúc khơi gợi nỗi đau, sự mất mát. Chúng ta có thể xây như khu tưởng niệm trang trọng, giữ lại khoảng cây xanh, tạo không gian xanh để người dân thường xuyên lui tới", Minh Luân nói.

Đồng quan điểm, ca sĩ Nguyên Vũ cho rằng đây sẽ là dự án mang ý nghĩa nhân văn, bởi không chỉ thể hiện sự chia sẻ mất mát đối với gia đình của những người đã khuất mà còn là lời tri ân những tấm lòng đã cùng nhau chống dịch. "Mong rằng tượng đài vừa thể hiện được sự đoàn kết, thương yêu của người dân VN, vừa thể hiện được sự chia sẻ, tri ân - một tinh thần rất đẹp của dân tộc ta", anh bộc bạch.

H'Ăng Niê hy vọng đây sẽ là một biểu tượng cho ý chí kiên cường trước khó khăn của đồng bào. Người mẫu đề xuất thêm việc tri ân những anh hùng thầm lặng, trong đó có các y bác sĩ tuyến đầu, lực lượng công an, quân đội… "Lực lượng tình nguyện viên chúng tôi khi đi làm cũng nhận được sự hỗ trợ của các chiến sĩ công an. Mọi người đồng lòng để vượt qua thách thức", người đẹp bộc bạch. Ngoài ra, H'Ăng Niê cũng mong muốn những người bị ảnh hưởng bởi Covid-19, đặc biệt là các em nhỏ mồ côi được quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn sau biến cố mất người thân.

Diễn viên Hồ Quang Mẫn từng tham gia chương trình Chia sẻ yêu thương - Vượt qua Covid-19, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân hay tham gia hiến máu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM trong thời điểm giãn cách. Khi nghe tin có ý tưởng xây dựng công trình biểu tượng ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của chính quyền, người dân TP.HCM vượt qua đại dịch Covid-19, Hồ Quang Mẫn nói anh thấy rất ấm lòng. Theo nam diễn viên, đây là dự án ý nghĩa, không phải để gợi buồn, mà là nơi lưu giữ một ký ức cần được trân trọng, để nhắc nhở chúng ta biết quý trọng cuộc sống này hơn nữa. "Tôi tin rằng những người đã ra đi trong lặng lẽ, chưa kịp được tiễn đưa trọn vẹn, hẳn cũng sẽ thấy ấm lòng khi biết rằng thành phố không quên họ", anh bộc bạch.

Theo Hồ Quang Mẫn, đây cũng là dịp để bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến đội ngũ y bác sĩ, các tình nguyện viên, và biết bao con người đã xông pha vì sự sống của cộng đồng. "Mỗi khi nhắc lại, lòng tôi vẫn nghẹn ngào. Một phần vì nỗi mất mát, nhưng hơn hết, là vì tình thương và sự đoàn kết đã giúp mọi người vượt qua thời khắc khó khăn nhất", anh chia sẻ.