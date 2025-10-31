NSND Minh Vương, NSND Lệ Thủy cùng nhiều nghệ sĩ tôn vinh soạn giả Viễn Châu

NSND Lệ Thủy sẽ thể hiện bài tân cổ Chàng là ai, NSND Minh Vương mang đến bài ca cổ Giây phút ngậm ngùi Ảnh: BTC

Tôn vinh và tri ân những đóng góp của soạn giả Viễn Châu

Chương trình nghệ thuật Giới thiệu chân dung NSND, soạn giả Viễn Châu với chủ đề Viễn Châu - Lời thương trên phím đàn, hưởng ứng những Ngày văn học, nghệ thuật TP.HCM, do Sở VH-TT TP.HCM chỉ đạo nội dung, Trung tâm nghệ thuật TP.HCM - Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang thực hiện, được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình TP.HCM.

Chương trình nhằm tôn vinh và tri ân những đóng góp to lớn của NSND, soạn giả Viễn Châu - người được mệnh danh là "vua vọng cổ", cây đại thụ của nền nghệ thuật cải lương Việt Nam; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của giới nghệ sĩ và công chúng yêu nghệ thuật đối với người nghệ sĩ tài hoa đã dành trọn cuộc đời cho sân khấu dân tộc.

Soạn giả NSND Viễn Châu (1924 - 2016) tên thật là Huỳnh Trí Bá, quê ở Trà Vinh, còn gọi là danh cầm Bảy Bá, nổi tiếng bởi tài nghệ đàn cổ nhạc và sáng tác cổ nhạc, cải lương. Ông có những đóng góp rất quan trọng trong chặng đường phát triển của nghệ thuật sân khấu cải lương, giúp công chúng thêm hiểu, yêu mến nghệ thuật đờn ca tài tử và sân khấu cải lương, góp phần to lớn vào việc nâng cao ý thức giữ gìn, bảo tồn, phát huy di sản quý báu của dân tộc. Hơn nửa thế kỷ cống hiến, NSND, soạn giả Viễn Châu đã để lại cho đời hàng ngàn tác phẩm, góp phần định hình ngôn ngữ biên kịch và thi pháp cải lương hiện đại.

NSND, soạn giả Viễn Châu Ảnh: T.L

Giới chuyên môn ghi nhận soạn giả Viễn Châu có đóng góp quan trọng cho tiến trình phát triển bản vọng cổ. Ông là một trong những người khởi xướng và thành công với thể loại tân cổ giao duyên - một loại hình nhạc tân kết hợp với nhạc cổ. Đây là một sắc thái mới lạ mà ông đã mất gần 10 năm để khẳng định những giá trị của sự sáng tạo và chinh phục giới chuyên môn lẫn khán giả; giúp các nghệ sĩ có đất sáng tạo trong làn hơi, giọng ca. Những sáng tác của ông đã đáp ứng được cả hai nhu cầu về thưởng thức tân nhạc và cổ nhạc trong cùng một bài tân cổ giao duyên. Ông đã làm cho công chúng mê nhạc khó tính phải thừa nhận sự "giao duyên" sáng tạo nghệ thuật của bản tân cổ bằng minh chứng từ những sáng tác bất hủ của mình.

7 chương tái hiện Viễn Châu - Lời thương trên phím đàn

Theo ban tổ chức, chương trình Giới thiệu chân dung NSND, soạn giả Viễn Châu với chủ đề Viễn Châu - Lời thương trên phím đàn dưới sự chỉ huy nghệ thuật của NSƯT Quốc Kiệt, Kim Hoa, Quý Bình; đạo diễn NSND Hữu Quốc và Dương Thảo; biên tập: Hoàng Song Việt.

Buổi diễn tái hiện những tác phẩm vọng cổ kinh điển, những trích đoạn cải lương nổi tiếng gắn liền tên tuổi Viễn Châu, qua 7 chương: Thập lục huyền cầm; Những bài vọng cổ bất hủ; Chàng là ai; Người mẹ miền Nam; Những tự tình trao gửi; Vọng cổ hài; Trích đoạn tuồng cải lương.

Kim Tử Long và Phượng Hằng sẽ thể hiện tiết mục Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà Ảnh: BTC

Nghệ sĩ Thanh Nam sẽ mang đến tiết mục vọng cổ hài Ông Trượng Tiên Bửu Ảnh: BTC

Các tác phẩm sẽ được trình diễn trong chương trình như hoạt cảnh Chân dung Huỳnh Trí Bá, ca cổ Tình anh bán chiếu, Lá trầu xanh, Giây phút ngậm ngùi, tân cổ Chàng là ai, Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà, vọng cổ hài Ông Trượng Tiên Bửu, ca cảnh Người mẹ miền Nam, Em đi chùa Hương, Đêm tàn bến ngự, trích đoạn Chuyện tình Hàn Mặc Tử...

Đêm Giới thiệu chân dung NSND, soạn giả Viễn Châu có sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ gạo cội và thế hệ kế thừa như NSND Lệ Thủy, Minh Vương, Trọng Hữu, Thanh Nam, Thoại Miêu, Trọng Phúc, Hữu Quốc, Mỹ Hằng, NSƯT Kim Tử Long, Phượng Hằng, Vân Khánh, Lê Tứ, Quỳnh Hương, Lam Tuyền, Lê Hồng Thắm, Thu Vân, Diễm Thanh, Võ Thành Phê, nghệ sĩ Hà Như, Thu Ngát, Nguyễn Thanh Toàn, Kim Luận, Nguyễn Văn Khởi, Điền Trung... Bên cạnh đó, chương trình còn có dàn nhạc cổ của Nghệ nhân nhân dân Út Tỵ, Nghệ nhân ưu tú Duy Kim, Huỳnh Tuấn, NSƯT Văn Môn, Hoàng Kha, Phú Quý cùng phần tân nhạc do NSƯT Thanh Liêm đảm trách.