NSND Kim Cương, Minh Vương xúc động khi được tri ân trong ngày giỗ Tổ sân khấu

NSND Minh Vương xúc động trong giây phút được vinh danh Ảnh: L.X

Giỗ Tổ sân khấu Việt Nam là một hoạt động truyền thống được tổ chức vào ngày 12.8 âm lịch hằng năm. Đây được xem là sự kiện trọng đại của những người hoạt động trong ngành sân khấu, nhằm thể hiện lòng thành kính đối với Tổ nghề, tôn vinh những bậc tiền bối có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành. Ngày này cũng là dịp để các nghệ sĩ và những người hoạt động trong lĩnh vực sân khấu nhìn lại một năm hoạt động nghệ thuật.

Tại Nhà văn hóa Thanh Niên, sự kiện được diễn ra vào chiều 3.10 (12.8 âm lịch). Ông Nguyễn Hồng Phúc, Giám đốc Nhà văn hóa Thanh Niên, cho biết khi tổ chức chương trình, điều ông mong muốn là các văn nghệ sĩ cùng tụ họp trong Ngày sân khấu Việt Nam, cùng nhìn lại một năm đã qua, động viên nhau để tiếp tục cố gắng, cống hiến cho nghệ thuật nước nhà.

NSND Minh Vương mong Tổ nghề "cho được ca hoài"

Tại chương trình, ngoài lễ dâng hương tri ân Tổ nghiệp, ban tổ chức còn vinh danh, tri ân những văn nghệ sĩ đã có nhiều đóng góp cho sân khấu nước nhà. Không chỉ giỏi nghề, tâm huyết với nghề, các nghệ sĩ gạo cội này còn là những tấm gương đạo đức mẫu mực, là nguồn cảm hứng cho các thế hệ nghệ sĩ trẻ noi theo. Đó là NSƯT Phi Điểu (93 tuổi), NSND Kim Cương (86 tuổi), NSND Minh Vương (75 tuổi), NSƯT Hồng Vân (76 tuổi), nhạc sĩ Trần Xuân Tiến (75 tuổi), phát thanh viên Khải Hoàn (72 tuổi)...

Nhà văn hóa Thanh Niên ghi nhận đóng góp của NSƯT Phi Điểu Ảnh: L.X

NSND Kim Cương bày tỏ sẽ tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật và cuộc đời Ảnh: L.X

Chia sẻ với Thanh Niên, nghệ sĩ Minh Vương bày tỏ xúc động trong khoảnh khắc được vinh danh. "Tôi rất hạnh phúc, xúc động khi được mọi người công nhận sự cống hiến của mình. Cuộc đời tôi trải qua những khó khăn, chịu đựng, vượt qua trở ngại thì mới có được như ngày hôm nay. Mọi thứ không hề dễ dàng, khó khăn lắm. Tôi xin cảm ơn tất cả những cơ quan chức năng quan tâm đến ngành sân khấu, đặc biệt là bộ môn cải lương. Đây cũng là động lực để tôi cố gắng giữ sức khỏe, phấn đấu thêm nữa. Tôi may mắn là giờ vẫn còn ca tốt lắm, mong Tổ nghề cho tôi được ca hoài", nam nghệ sĩ bộc bạch.

Trong khi đó, NSND Kim Cương cũng có chung cảm xúc "xúc động và hạnh phúc" khi những cống hiến của mình được ghi nhận. "Kỳ nữ sân khấu" bày tỏ: "Đây là ngày hạnh phúc của những người nghệ sĩ chúng tôi. Từ đó giờ, tôi chỉ lo cống hiến cho cuộc đời, không dám nghĩ tới mình. Tôi rất xúc động trong ngày hôm nay. Chúng tôi là những nghệ sĩ mở đường, hy vọng các em đi sau sẽ được làm nghề thuận lợi hơn".

Các nghệ sĩ gạo cội hội ngộ trong Ngày sân khấu Việt Nam Ảnh: Võ Sĩ Điều

Ảnh: Võ Sĩ Điều

Buổi lễ cúng Tổ được thực hiện trang trọng Ảnh: Võ Sĩ Điều

Diễn viên Trương Ngọc Ánh trong chiếc áo dài, rạng rỡ đi cúng Tổ nghề Ảnh: L.X

Ngoài ra, tại Nhà văn hóa Thanh Niên còn tổ chức triển lãm thư pháp Việt toàn quốc với chủ đề Tấm và giao lưu thư pháp với các tác giả Nhật Bản. Triển lãm năm nay không chỉ là cơ hội để công chúng được chiêm ngưỡng vẻ đẹp tinh tế của nghệ thuật thư pháp, mà còn giúp du khách khám phá những nét độc đáo trong thư pháp Việt Nam và Nhật Bản. Các tác phẩm được trưng bày sẽ phản ánh sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, mang đến cho người xem cái nhìn toàn diện về sự phát triển và biến chuyển của nghệ thuật thư pháp.