NSND Minh Vương kể về thời nhận giải Khôi nguyên vọng cổ năm 14 tuổi

NSND Minh Vương bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ khi còn nhỏ. Khi mới 12 tuổi, ông theo học hát với nhạc sĩ Bảy Trạch. Hai năm sau, thấy thông tin về cuộc thi Khôi nguyên vọng cổ, nam nghệ sĩ ngỏ ý xin thầy thử sức. “Khi đó thầy nói giọng tôi cũng tốt rồi, nếu muốn thì cứ đi thi. Thế là tôi trải qua các vòng như sơ kết, bán kết, chung kết và được chấm hạng nhất. Đó là cuộc thi năm 1964”, giọng ca Bánh bông lan nhớ lại.

Giải thưởng Khôi nguyên vọng cổ là cột mốc khó quên trong chặng đường hoạt động nghệ thuật của NSND Minh Vương Ảnh: Diễm Trần

Sau thành tích ấn tượng này, NSND Minh Vương được bầu Long để ý, mời về cộng tác tại đoàn Kim Chung. Theo lời nam nghệ sĩ, ông được ký giao kèo với thù lao 5 ngàn đồng. Số tiền đó được nam nghệ sĩ chia làm hai, một nửa tặng gia đình, một nửa gửi cho người thầy đã cất công chỉ dạy mình trong những ngày đầu vào nghề. “Từ đó, tôi bước vào sân khấu cải lương và làm việc cho đoàn Kim Chung”, ông bộc bạch.

Thời gian đầu về gắn bó với đoàn, NSND Minh Vương gặp thế khó vì “đóng vai con thì hơi lớn, đóng kép thì chưa tới”. Do đó, bầu Long phải nhờ tác giả viết những phân đoạn để NSND Minh Vương chạy ra sân khấu, vô vọng cổ phục vụ khán giả. “Hai năm sau tôi mới được giao kép chính, sau đó hát với Mỹ Châu, Lệ Thủy”, ông chia sẻ. Được biết đây cũng là cột mốc giúp ông trở thành ngôi sao của sân khấu cải lương thời bấy giờ.

Trăn trở của NSND Minh Vương

Nhìn lại quãng thời gian đó, NSND Minh Vương tâm sự ông và các nghệ sĩ cải lương phải đối diện với không ít khó khăn. Để đi đường dài với nghề, nam nghệ sĩ cho biết bản thân phải cố gắng chịu đựng, nhường nhịn. “Tôi khuyên các em trẻ tuổi rằng bây giờ có thuận lợi nhiều, nhưng điều quan trọng là phải nhẫn nhịn, chịu khó học hỏi. Các bạn đừng có tự ti, phải cố gắng vượt qua khó khăn vì cái nghề này là như vậy. Cái gì cũng tự ái thì khó bền lắm”, NSND Minh Vương bộc bạch.

Theo NSND Minh Vương, thế hệ nghệ sĩ trẻ cần học hỏi từ bậc tiền bối song cũng tìm hướng đi riêng cho mình mới có thể gắn bó lâu dài với nghề Ảnh: Diễm Trần

Theo giọng ca Bánh bông lan, nhiều bạn trẻ vì yêu mến các nghệ sĩ tiền bối nên mới quyết tâm theo đuổi cải lương. Song ông nhắn nhủ: “Khi học hỏi, các em sẽ có điểm giống chúng tôi. Đó là cái thuận lợi. Nhưng khi đã có được sự rèn luyện rồi, các em phải cố gắng để có lối đi riêng, đừng giống những người đi trước. Khi mình vượt qua điều đó, khán giả sẽ nhìn thấy và thích giọng hát của các bạn”, NSND Minh Vương chia sẻ.

Trong sự nghiệp, NSND Minh Vương để lại nhiều dấu ấn qua các vai diễn, trong đó có vai Nguyễn Trãi của Rạng ngọc Côn Sơn. Nhớ về tác phẩm này, giọng ca cải lương kể khi đó, ông từng ngỏ ý với đạo diễn Đoàn Bá được thử nghiệm vai lão. Với ông, đây là cách để thỏa niềm yêu thích được hóa thân, vừa là cơ hội để học hỏi.

“Lúc đó tôi phải thay đổi giọng và tập luyện điệu bộ của người già. Nhờ vậy mà vở diễn thành công. Ngày đó một nghệ sĩ nổi tiếng ở Hà Nội có xem tôi diễn vở này rồi bước lên sân khấu ôm tôi và nói rằng: Như vậy là có người thay thế bố. Điều đó khiến tôi rất mừng”, ông kể.

