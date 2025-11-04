Nghệ sĩ Tấn Beo thoát cảnh chạy thận

Gia đình cho biết, hơn 1 năm trước nghệ sĩ Tấn Beo từng bị tai biến mạch máu não, được đưa đi cấp cứu kịp thời. Sau đó, ông bị di chứng, đồng thời phát hiện bị suy thận giai đoạn 5 (giai đoạn cuối), được lọc máu tại một bệnh viện và phẫu thuật cầu tay để chuẩn bị cho việc chạy thận nhân tạo định kỳ lâu dài. Lúc này, suy thận trở về giai đoạn 4.

"Đây là hệ quả từ thói quen thích ăn mặn, đồ muối, trứng ung, mắm cá, uống bia đêm khuya", nghệ sĩ Tấn Beo chia sẻ.

Tháng 3.2025, ông đến Phòng khám đa khoa Tâm Anh quận 7, TP.HCM khám và đăng ký lọc máu định kỳ, bác sĩ chuyên khoa 1 Đỗ Thị Hằng, Trưởng Đơn vị Nội thận - lọc máu, cho biết nghệ sĩ bị nhiều bệnh nền, các bệnh lý này không chỉ độc lập gây hại mà còn tương tác, làm trầm trọng thêm lẫn nhau, đẩy nhanh tốc độ suy giảm chức năng thận và tăng nguy cơ biến chứng nghiêm trọng.

Bác sĩ Hằng tái khám cho nghệ sĩ Tấn Beo Ảnh: BVCC

Bác sĩ Hằng lý giải, nghệ sĩ Tấn Beo đã có bệnh thận mạn tính từ trước nhưng không được phát hiện. Sau đó, cơn đột quỵ cùng với các yếu tố nguy cơ khác đã đưa thận vào một đợt suy thận cấp nặng nề, khiến chức năng giảm đột ngột đến giai đoạn 5.

Nghệ sĩ Tấn Beo được lên phác đồ điều trị cá thể hóa, bảo tồn chức năng thận nhằm tăng sức khỏe tổng thể, trì hoãn lọc máu càng lâu càng tốt. Bác sĩ chỉ định ông dùng thuốc hạ huyết áp về mức mục tiêu, xuống còn dưới 140/90mmHg, điều chỉnh đường huyết HbA1c còn dưới 7% và mỡ máu LDL-C dưới 1,8mmol/L. Các loại thuốc đều an toàn với thận nhưng vẫn kiểm soát tốt các bệnh nền, tránh nguy cơ tai biến lần 2.

Sau 3 tháng, độ lọc cầu thận của nghệ sĩ Tấn Beo được cải thiện, từ 24mL/phút/1,73m2 (giai đoạn 5) lên 31 mL/phút/1,73m2 (giai đoạn 3B). Người bệnh thoát khỏi việc chạy thận thường xuyên, chỉ duy trì tái khám định kỳ mỗi tháng 1 lần.

Cuối tháng 10.2025, nghệ sĩ Tấn Beo đến tái khám. Lúc này anh đã có thể ăn uống bình thường, tự đi lại, nói chuyện lưu loát. Nghệ sĩ cho biết, sau 2 năm chiến đấu cùng bệnh tật, đang ấp ủ dự định quay lại sân khấu song đi lại còn nhiều khó khăn do di chứng tai biến. Bác sĩ Hằng tư vấn tập vật lý trị liệu để cải thiện vận động, khí huyết lưu thông…

Mỗi tháng, tiếp nhận khoảng 1.500-1.700 người bệnh thận đến khám

Mỗi tháng, hệ thống Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP.HCM tiếp nhận khoảng 1.500-1.700 người bệnh thận đến khám, trong đó gần 50% bị suy thận mạn. Phác đồ điều trị cá thể hóa đã giúp nhiều người bệnh thoát cảnh chạy thận.

Bệnh thận mạn tính (Chronic Kidney Disease - CKD) là tình trạng thận bị tổn thương và mất chức năng dần dần theo thời gian, kéo dài trên 3 tháng. Thận bị tổn thương sẽ không thể lọc máu hiệu quả, khiến các chất thải và dịch thừa tích tụ trong cơ thể, gây ra nhiều vấn đề sức khỏe. Nguyên nhân gây bệnh thường do tiểu đường, cao huyết áp, viêm cầu thận, thận đa nang, tắc nghẽn đường tiết niệu…

Bệnh được chia thành 5 giai đoạn dựa trên tốc độ lọc cầu thận, là chỉ số đo lường khả năng lọc máu của thận. Trong đó, giai đoạn 4 là tình trạng chức năng thận suy giảm nghiêm trọng, với chỉ số lọc cầu thận (eGFR) từ 15-29 ml/phút. Người bệnh có thể gặp các triệu chứng như mệt mỏi, phù nề, chán ăn, khó thở, tăng huyết áp và thiếu máu. Còn giai đoạn 3B thận bị tổn thương vừa, chức năng ở mức vừa đến nặng.

Nếu không được kiểm soát, CKD có thể dẫn đến nhiều biến chứng nghiêm trọng như thiếu máu, loãng xương, tim mạch, suy dinh dưỡng, giảm khả năng miễn dịch… Khi thận mất gần hết chức năng, cần phải lọc máu hoặc ghép thận để duy trì sự sống.

Theo bác sĩ Hằng, người phải chạy thận, dù là thẩm phân máu (lọc máu qua máy) hay thẩm phân phúc mạc (lọc máu qua khoang bụng), đều phải đối mặt với nhiều khó khăn về thể chất, tâm lý, xã hội và tài chính. Bên cạnh các vấn đề sức khỏe, họ phải sống chung với máy móc suốt đời, dành 3-4 giờ/lần, 3 lần/tuần để đến bệnh viện hoặc trung tâm lọc máu, gây tiêu tốn thời gian và làm gián đoạn mọi hoạt động khác.

Bác sĩ Hằng khuyến cáo, để phòng ngừa suy thận, cần duy trì lối sống lành mạnh gồm uống đủ nước, có chế độ ăn uống khoa học, hạn chế muối và rượu bia, tập thể dục đều đặn, giữ cân nặng hợp lý, không hút thuốc lá, và kiểm soát huyết áp, đường huyết. Đồng thời, khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường.