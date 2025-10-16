Người huyết áp cao cần chú ý gì để tránh suy thận?

Một trong những yếu tố làm tăng huyết áp và tổn thương thận nhanh nhất là ăn mặn. Chỉ cần hấp thu hơn 5 gram muối mỗi ngày là có thể tăng nguy cơ bệnh thận tới 20%, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Chuối và rau chân vịt là những món giàu kali ẢNH: AI

Ngoài hạn chế muối, người bị huyết áp cao muốn bảo vệ thận thì cần lưu ý những điều sau:

Kiểm soát đường huyết, cholesterol

Đây là 2 yếu tố rất quan trọng để bảo vệ các mạch máu thận. Huyết áp cao và đường huyết tăng thường đi cùng nhau. Khi đường huyết tăng, lượng đường glucose dư thừa trong máu sẽ làm tổn thương lớp nội mô mạch máu trong thận. Tình trạng này kết hợp với huyết áp cao gây ra xơ cứng cầu thận.

Nghiên cứu đăng trên chuyên san Diabetes Care cho thấy người kiểm soát đường huyết tốt có thể giảm đến 40% nguy cơ suy thận so với nhóm kiểm soát kém. Ngoài ra, việc kiểm soát nồng độ cholesterol trong máu cũng quan trọng. Cholesterol cao gây tích tụ mảng bám trong thành mạch, từ đó làm hẹp mạch máu thận.

Tránh lạm dụng thuốc giảm đau

Nhiều người bị huyết áp cao có thói quen dùng thuốc giảm đau không kê đơn như paracetamol, ibuprofen, naproxen để giảm đau đầu hoặc đau nhức khớp. Tuy nhiên, sử dụng các thuốc này thường xuyên có thể làm giảm lưu lượng máu đến thận, tăng nguy cơ tổn thương thận mạn tính.

Ngoài ra, một số thực phẩm chức năng giảm cân, tăng cơ hoặc thải độc chứa các hợp chất thảo dược mạnh, chẳng hạn aristolochic acid hoặc ephedra, có thể gây độc cho thận. Người cao huyết áp chỉ nên sử dụng thuốc và thực phẩm bổ sung theo hướng dẫn của bác sĩ, tránh dùng theo lời truyền miệng hoặc quảng cáo.

Tập luyện thường xuyên

Thừa cân làm tăng tình trạng kháng insulin, gây viêm mạch máu và làm huyết áp khó kiểm soát hơn. Nghiên cứu trên chuyên san Hypertension Journal cho thấy với người thừa cân hay béo phì thì giảm 5-10% trọng lượng cơ thể có thể giúp hạ huyết áp trung bình 5-10 mmHg, từ đó giảm đáng kể nguy cơ suy thận.

Người bệnh nên tập thể dục 30 phút mỗi ngày, ít nhất 5 ngày/tuần với các bài tập như đi bộ nhanh, bơi hoặc đạp xe nhẹ. Việc tập đều đặn sẽ cải thiện tuần hoàn máu thận, giảm căng thẳng và hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Ăn món giàu kali và magiê

Một số khoáng chất có vai trò điều hòa huyết áp và bảo vệ mạch máu thận. Chế độ ăn giàu kali và magiê có tác dụng ổn định huyết áp và cải thiện chức năng nội mô mạch máu. Các món giàu kali là chuối, cam, khoai lang, rau chân vịt, trong khi món giàu magiê là hạnh nhân, yến mạch, cá hồi.

Ở người khỏe mạnh, thận bài tiết 90-95% lượng kali dư thừa qua nước tiểu. Với người mà chức năng thận đã suy yếu thì bổ sung kali cần được kiểm soát chặt để tránh tăng kali máu. Đây là một biến chứng nguy hiểm với các triệu chứng loạn nhịp tim, ngừng tim đột ngột, yếu cơ, thậm chí tê liệt cơ hô hấp trong trường hợp nặng, theo Healthline.