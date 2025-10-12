4 dấu hiệu thận yếu dễ bị bỏ qua ở người dưới 30 tuổi

Dưới đây là những dấu hiệu lặng lẽ cảnh báo thận yếu mà người trẻ thường xem nhẹ.

Thay đổi thói quen tiểu tiện

Dấu hiệu đầu tiên là thay đổi thói quen tiểu tiện. Nhiều người nhận thấy họ đi tiểu nhiều hơn vào ban đêm, lượng nước tiểu tăng hoặc ngược lại, tiểu ít hơn bình thường, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Ngứa da, khô da cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo thận có vấn đề ẢNH: AI

Một số trường hợp nước tiểu nổi bọt. Đây là biểu hiện của protein bị rò rỉ qua màng lọc thận, hay còn gọi là protein niệu. Nếu nước tiểu chuyển màu đỏ, nâu hoặc đậm thì đó có thể là dấu hiệu có máu hoặc tích tụ chất thải. Thay đổi thói quen tiểu tiện thường diễn ra từ từ nên dễ bị nhầm với mất ngủ, uống nước nhiều hoặc nhiễm trùng tiểu nhẹ.

Mệt mỏi, yếu người

Khi thận không còn lọc hiệu quả, độc tố tích tụ trong máu làm giảm ô xy đến tế bào, khiến người bệnh cảm thấy kiệt sức, lờ đờ hoặc khó tập trung. Thận yếu cũng khiến giảm tiết erythropoietin, loại hoóc môn kích thích sinh hồng cầu, dẫn đến thiếu máu nhẹ, gây mệt mỏi kéo dài.

Nhiều người trẻ thường gán cảm giác này cho công việc quá tải hoặc thiếu ngủ mà không biết rằng đó có thể là biểu hiện sớm của bệnh thận.

Phù nề mắt hoặc chân tay

Một biểu hiện khác là phù nề, sưng ở mắt hoặc chân tay. Khi chức năng lọc của thận suy giảm, natri và nước bị giữ lại trong cơ thể, dẫn đến sưng mí mắt vào buổi sáng, sưng mắt cá chân hoặc bàn chân vào cuối ngày.

Ở người trẻ, hiện tượng này thường bị cho là do ăn mặn, đứng lâu hoặc mệt mỏi. Thế nhưng, nếu sưng phù kéo dài hoặc kèm tăng cân bất thường thì đó có thể là tín hiệu cảnh báo thận đang yếu.

Ngứa, khô da

Ngứa, khô da cũng là dấu hiệu ít người ngờ đến của bệnh thận. Khi thận không loại bỏ được phosphat và ure, các chất này tích tụ trong máu, gây kích thích da và hệ thần kinh ngoại biên, dẫn đến cảm giác ngứa dai dẳng, đặc biệt về đêm.

Nghiên cứu của Tổ chức Thận Quốc gia Mỹ cho thấy ngứa do bệnh thận sẽ không thuyên giảm khi bôi kem dưỡng thông thường. Người trẻ dễ nhầm tình trạng này với dị ứng, thời tiết hoặc mỹ phẩm mà bỏ qua nguyên nhân sâu xa từ thận, theo Healthline.