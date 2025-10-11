Chuyên gia: 4 dấu hiệu trong nước tiểu tiết lộ thận đang kêu cứu

Việc nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường ở thận là cực kỳ quan trọng, và một trong những cách đơn giản nhất chính là quan sát màu sắc, mùi và đặc điểm của nước tiểu.

Có một số dấu hiệu từ nước tiểu cho thấy thận đang gặp vấn đề. Trong một số trường hợp, thậm chí có thể là dấu hiệu của bệnh thận hoặc suy thận.

Nước tiểu là sản phẩm của quá trình làm việc chăm chỉ của thận. Thận lọc toàn bộ máu trong cơ thể và loại bỏ chất lỏng và chất thải dư thừa mà cơ thể không cần. Nước tiểu chính là chất lỏng chứa chất thải đó.

Nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường ở thận là cực kỳ quan trọng Ảnh minh họa: Ai

Sau đây, chuyên gia Meredith Deeley, Giám đốc truyền thông tại tổ chức về bệnh thận của Mỹ American Kidney Fund (AKF), chia sẻ những dấu hiệu từ nước tiểu cho thấy thận đang gặp vấn đề:

Nước tiểu có nhiều bọt

Nếu nước tiểu có bọt hoặc sủi bọt có thể cho thấy thận có vấn đề. Mặc dù nước tiểu bình thường đôi khi có bọt (do tốc độ chảy mạnh nhưng thường thì bọt sẽ tan ngay), nhưng nếu nước tiểu có bọt hoặc sủi bọt (vẫn còn dù đã xả nước) thì rất đáng lo ngại. Liên tục bị nước tiểu có bọt hoặc sủi bọt có thể có nghĩa có nhiều protein trong nước tiểu hơn bình thường. Đây có thể là dấu hiệu của suy thận hoặc các vấn đề về thận khác như bệnh thận IgA hoặc hội chứng thận hư, theo AKF.

Nước tiểu có màu vàng sẫm, nâu, hồng hoặc đỏ

Nước tiểu bình thường có màu vàng hoặc trong. Nếu nước tiểu có màu vàng sẫm, nâu, hồng hoặc đỏ nghĩa là có thể có máu trong nước tiểu - điều này có thể báo hiệu nhiễm trùng thận, nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc sỏi thận. Nghiêm trọng hơn, đó có thể là dấu hiệu của bệnh thận mạn tính, bao gồm các bệnh hiếm gặp như bệnh thận IgA.

Nước tiểu có mùi lạ có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng thận

Mặc dù nước tiểu không có mùi dễ chịu, nhưng nếu nước tiểu có mùi nặng hơn hoặc khác thường, đó có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng thận, nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc sỏi thận.

Tần suất đi tiểu khác thường

Trung bình, một người khỏe mạnh đi tiểu 7 lần trong vòng 24 giờ. Điều này có thể thay đổi tùy thuộc vào một số yếu tố, bao gồm tuổi tác, lượng nước uống mỗi ngày và thuốc men. Tuy nhiên, nếu tần suất đi tiểu bỗng khác thường - nhiều lần hơn hoặc ít lần hơn bình thường - thì có thể có vấn đề về thận.

Phát hiện và điều trị bệnh thận sớm có thể giúp làm chậm hoặc ngăn chặn tổn thương thận. Nếu gặp những dấu hiệu trên, hãy đi khám ngay để làm các xét nghiệm kiểm tra thận.

Vì vậy, hãy nhớ kiểm tra nước tiểu khi đi vệ sinh, nó có thể nói cho bạn biết điều gì đó về thận của bạn, theo AKF.