Ngày nào cũng 1 ly nước chanh: Điều gì xảy ra cho tim, thận, não?

Các chuyên gia sức khỏe đã chỉ ra rằng, tiêu thụ nước chanh không chỉ giúp hệ miễn dịch mà còn mang lại lợi ích đáng kể cho tim mạch, chức năng não, thận và giảm nguy cơ ung thư.

Sau đây, chuyên gia dinh dưỡng Jamie Johnson, đang làm việc tại Mỹ và thạc sĩ về dinh dưỡng Sowmya Binu, đang làm việc tại Ấn Độ, chia sẻ những lợi ích tuyệt vời đối với tim, thận khi uống nước chanh mỗi ngày.

Nước chanh không chỉ giúp hệ miễn dịch mà còn mang lại lợi ích đáng kể cho tim mạch, chức năng não, thận Ảnh: AI

Tác dụng với tim mạch

Chuyên gia Binu cho biết: Một số nghiên cứu cho thấy trái cây họ cam quýt, đặc biệt là chanh - với hàm lượng vitamin C cao, rất hữu ích trong việc phòng ngừa các vấn đề về tim và đột quỵ, theo trang tin y khoa Netmed.

Một phân tích có kiểm soát cho thấy tiêu thụ nước chanh giúp cải thiện các yếu tố rủi ro tim mạch như chức năng nội mô, huyết áp, lipid máu và các chỉ dấu viêm.

Một nghiên cứu dịch tễ lớn cho thấy uống nước chanh hằng ngày giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim, đặc biệt tai biến mạch máu não.

Flavonoid trong chanh giúp bảo vệ chống căng thẳng oxy hóa, viêm và rối loạn lipid máu - từ đó ngăn ngừa xơ vữa động mạch, cải thiện lưu thông máu, và giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim.

Tác dụng với não bộ

Flavanone trong trái cây họ cam quýt có thể có tiềm năng bảo vệ thần kinh. Nghiên cứu cho thấy trái cây họ cam quýt có thể có tác dụng bảo vệ chống lại chứng trầm cảm, chứng mất trí, tâm thần phân liệt và đột quỵ.

Nước chanh giúp ngăn ngừa sỏi thận

Axit citric trong chanh có thể giúp ngăn ngừa sỏi thận bằng cách tăng lượng nước tiểu và tăng độ pH, tạo ra môi trường kiềm ngăn cản sự hình thành sỏi thận.

Chỉ cần uống nửa cốc (125 ml) nước chanh mỗi ngày có thể cung cấp đủ axit citric để giúp ngăn ngừa tái phát sỏi ở những người đã từng bị sỏi thận.

Giảm nguy cơ ung thư

Nhiều bằng chứng cho thấy nước chanh có thể giúp giảm nguy cơ nhiều loại ung thư, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Tổng quan 22 nghiên cứu cho thấy nước ép và chiết xuất trái cây họ cam quýt - như chanh, có tiềm năng chống ung thư, giúp ức chế tăng sinh tế bào ác tính và bảo vệ ADN khỏi tổn thương oxy hóa.

Một đánh giá hệ thống và phân tích tổng hợp 17 nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ nhiều trái cây họ cam quýt giúp giảm 50% nguy cơ ung thư khoang miệng và ung thư vòm họng.

Một nghiên cứu lớn khác của Nhật Bản cho thấy thường xuyên tiêu thụ trái cây họ cam quýt hoặc nước ép giúp giảm nguy cơ mắc nhiều loại ung thư, bao gồm ung thư hô hấp - phổi, đường tiêu hóa và ung thư vú.

Các hợp chất thực vật trong chanh có khả năng ức chế sự phát triển của một số loại tế bào khối u và gây ra sự tự chết tế bào. Đặc biệt, nghiên cứu đã phát hiện chanh chứa 2 chất chống oxy hóa naringin và hesperidin có tác dụng chống lại ung thư tuyến tiền liệt, vú, dạ dày, gan, cổ tử cung, tuyến tụy và đại tràng, chuyên gia Binu giải thích.

Ngoài ra, uống nước chanh hằng ngày còn giúp tăng miễn dịch, hỗ trợ hấp thu sắt, ổn định đường huyết, cải thiện tiêu hóa, cấp nước có cơ thể và hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Tuy nhiên, với những người có cơ địa nhảy cảm, hoặc đang mắc các bệnh mạn tính, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi uống nước chanh thường xuyên.