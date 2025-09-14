Uống nước chanh mỗi ngày có thực sự tốt?

Nước chanh được nhiều người tin dùng vì có thể giúp giảm nguy cơ sỏi thận, bổ sung vitamin C và hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh.
Sau đây là một số lợi ích của chanh, theo trang Health (Mỹ).
Giúp ngăn ngừa sỏi thận
Chanh chứa axit citric - giúp phòng ngừa sỏi thận bằng cách tăng nồng độ citrate trong nước tiểu, liên kết với canxi để ngăn tinh thể oxalat canxi hình thành và phát triển.
Mẹo nhỏ: Theo Tổ chức Thận Quốc gia Mỹ, uống khoảng 120 ml nước cốt chanh pha loãng với nước mỗi ngày có thể giúp ngừa sỏi thận. Tuy nhiên, hãy trao đổi với bác sĩ trước khi uống.
Hỗ trợ sức khỏe tim mạch
Chanh giàu vitamin C và các chất chống oxy hóa khác, có lợi cho tim mạch.
Bổ sung đủ vitamin C giúp bảo vệ tế bào khỏi các gốc tự do. Điều này giúp ngăn ngừa xơ vữa động mạch (tích tụ mảng bám trong thành động mạch) - yếu tố làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ.
Ngoài ra, chanh chứa các hợp chất phenolic - một loại chất chống oxy hóa hỗ trợ huyết áp ổn định, cải thiện chức năng nội mô (lớp lót trong mạch máu giúp máu lưu thông trơn tru) và duy trì mức cholesterol LDL.
Tăng hấp thụ sắt
Vitamin C đặc biệt quan trọng với việc hấp thụ sắt không heme - loại sắt có trong thực vật và thực phẩm bổ sung sắt (như ngũ cốc, bánh mì). Kết hợp vitamin C cùng thực phẩm giàu sắt giúp cơ thể hấp thụ sắt hiệu quả hơn.
Điều này đặc biệt hữu ích với người ăn chay, vì chế độ ăn của họ chủ yếu cung cấp sắt không heme.
Rủi ro khi dùng chanh
Chanh an toàn khi dùng với lượng vừa phải, nếu dùng quá nhiều sẽ tiềm ẩn một số rủi ro:
Mòn men răng: Axit trong chanh có thể bào mòn men răng. Sau khi uống nước chanh, nên súc miệng bằng nước lọc.
Triệu chứng tiêu hóa: Người bị trào ngược axit (GERD) có thể thấy tình trạng nặng hơn khi ăn trái cây họ cam quýt. GERD là bệnh lý tiêu hóa khi axit dạ dày trào ngược thường xuyên vào thực quản.
Mẹo dùng chanh hằng ngày
- Thêm lát chanh hoặc nước cốt chanh vào nước lọc, trà.
- Dùng nước cốt chanh để ướp thịt, cá.
- Trộn salad đậu gà, đậu lăng với nước cốt chanh để tăng hấp thu sắt.
- Thêm chanh hoặc vỏ chanh vào súp, ngũ cốc.
- Bảo quản chanh trong ngăn mát tủ lạnh để giữ tươi lâu.
