Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Đột quỵ ở người trẻ: Khoa học chỉ ra nhóm máu có nguy cơ cao hơn

Thiên Lan
Thiên Lan
07/10/2025 00:08 GMT+7

Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Neurology, các nhà khoa học đã phát hiện mối liên hệ đáng ngạc nhiên giữa nhóm máu và nguy cơ đột quỵ, đặc biệt là ở người trẻ.

Các nhà nghiên cứu từ Trường Y Đại học Maryland (Mỹ) đã phân tích dữ liệu từ 48 nghiên cứu di truyền, bao gồm khoảng 17.000 bệnh nhân đột quỵ và gần 600.000 người đối chứng không bị đột quỵ. Tất cả những người tham gia đều trong độ tuổi từ 18 đến 59.

Kết quả đã phát hiện những người thuộc nhóm máu A có nguy cơ đột quỵ trước tuổi 60 cao hơn 16% so với các nhóm máu khác, theo trang tin khoa học Science Alert.

Đột quỵ ở người trẻ: Khoa học chỉ ra nhóm máu có nguy cơ cao hơn - Ảnh 1.

Những người thuộc nhóm máu A có nguy cơ đột quỵ trước tuổi 60 cao hơn 16% so với các nhóm máu khác

Ảnh: AI

Tiếp đến là nhóm máu B, với nguy cơ đột quỵ cao hơn 11%.

Ngược lại, người có nhóm máu O có nguy cơ đột quỵ thấp hơn 12%.

Tác giả chính của nghiên cứu, nhà thần kinh học mạch máu, bác sĩ Steven Kittner từ Đại học Maryland (Mỹ) giải thích: Sở dĩ người nhóm máu A có nguy cơ đột quỵ cao hơn có thể do sự hình thành cục máu đông. Các yếu tố đông máu như tiểu cầu và các tế bào lót mạch máu, cũng như các protein lưu thông khác, tất cả đều đóng vai trò trong sự hình thành cục máu đông.

Mặc dù những phát hiện của nghiên cứu có vẻ đáng báo động nhưng một phát hiện quan trọng khác có thể khiến người lớn tuổi yên tâm hơn.

Nguy cơ này trở nên không đáng kể ở người từ 60 tuổi

Một phát hiện quan trọng khác là sự khác biệt về những trường hợp đột quỵ trước 60 tuổi với sau 60 tuổi.

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng bộ dữ liệu gồm khoảng 9.300 người trên 60 tuổi bị đột quỵ và khoảng 25.000 người đối chứng trên 60 tuổi không bị đột quỵ để so sánh.

Kết quả đã phát hiện nguy cơ đột quỵ tăng lên ở nhóm máu A trở nên không đáng kể ở lứa tuổi từ 60 trở đi, cho thấy đột quỵ xảy ra sớm trong đời có thể có cơ chế khác so với đột quỵ xảy ra muộn hơn, theo Science Alert.

Các nhà nghiên cứu cho biết đột quỵ ở người trẻ ít có khả năng do sự tích tụ mỡ trong động mạch (còn gọi là xơ vữa động mạch) mà có nhiều khả năng do các yếu tố liên quan đến sự hình thành cục máu đông.

Kết quả cũng cho thấy người có nhóm máu B có nguy cơ bị đột quỵ cao hơn khoảng 11% so với những người không bị đột quỵ, cho dù trước hoặc sau tuổi 60.

Tin liên quan

Nghiên cứu: Người có nhóm máu này cần cảnh giác với đau tim, đột quỵ

Nghiên cứu: Người có nhóm máu này cần cảnh giác với đau tim, đột quỵ

Nghiên cứu khoa học cho thấy nhóm máu của bạn có thể tạo ra sự khác biệt khi nói đến sức khỏe tim mạch, đặc biệt là bệnh tim, nguyên nhân gây tử vong hàng đầu.

Nhóm máu nào có nguy cơ mắc ung thư cao hơn?

Hustle culture - văn hóa hối hả: Tiềm ẩn nguy cơ trầm cảm, đột quỵ

Khám phá thêm chủ đề

Đột quỵ Nhóm máu nguy cơ đột quỵ nhóm máu A nhóm máu O nhóm máu B
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận