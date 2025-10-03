Cảnh báo: Đột quỵ không phải tự nhiên mà đến!

Thế nhưng, một nghiên cứu quy mô lớn vừa được công bố trên tạp chí y khoa Journal of the American College of Cardiology đã chỉ ra những biến cố này không phải tự nhiên mà có.

Các nhà khoa học từ Trường Y Harvard và Trường Y Feinberg Đại học Northwestern (Mỹ) phối hợp với Trường Y Đại học Yonsei (Hàn Quốc) đã phân tích dữ liệu từ hơn 9,3 triệu người Hàn Quốc và gần 7.000 người Mỹ, theo dõi trong khoảng 20 năm. Tất cả đều không có tiền sử bệnh tim mạch, tức chưa từng bị nhồi máu cơ tim, đột quỵ hoặc suy tim.

Đột quỵ, đau tim: 3 con số "không cao" nhưng có thể gây chết người

Nhóm nghiên cứu tập trung vào 4 yếu tố chính, sử dụng hướng dẫn của Hiệp hội Tim mạch Mỹ:

Huyết áp không tối ưu: Cao hơn mức tối ưu nhưng chưa đến mức được chẩn đoán là mắc bệnh, cụ thể cao hơn 120/80 mmHg nhưng chưa vượt ngưỡng 130/80 mmHg.

Cholesterol không tối ưu: Cao hơn 200 mg/dL nhưng chưa quá ngưỡng 240 mg/dL.

Đường huyết lúc đói không tối ưu: Cao hơn 100 mg/dL nhưng chưa vượt quá 126 mg/dL.

Hút thuốc: Đang hút hoặc đã từng hút.

Điểm khác biệt so với nhiều nghiên cứu trước đây là không chỉ xét đến ngưỡng "bệnh lý" rõ ràng, mà còn tính cả những mức "không tối ưu" - tức cao hơn mức lý tưởng, nhưng chưa đến mức chẩn đoán bệnh.

Kết quả thật bất ngờ: Hơn 99% người gặp biến cố tim mạch đều có ít nhất một yếu tố không tối ưu từ trước. Đáng chú ý, hơn 93% có từ 2 yếu tố trở lên. Ngay cả ở phụ nữ dưới 60 tuổi - vốn được cho là có nguy cơ thấp, vẫn có đến hơn 95% cũng có ít nhất 1 yếu tố rủi ro trước khi xảy ra biến cố.

Đặc biệt, huyết áp cao nổi lên là thủ phạm lớn nhất, ảnh hưởng đến 93 - 95% số người tham gia. Nghiên cứu này là lời cảnh báo rõ ràng rằng đừng bao giờ bỏ qua những thay đổi nhỏ về huyết áp, cholesterol hoặc lượng đường trong máu, theo trang tin y khoa Medical Express.

Tác giả nghiên cứu, Giáo sư Philip Greenland, chuyên về tim mạch dự phòng tại Đại học Northwestern, nhấn mạnh: Nếu xem xét kỹ, đau tim, đột quỵ và suy tim thực sự không phải tự nhiên mà có. Ngay cả mức huyết áp, cholesterol, đường huyết chỉ nhỉnh hơn một chút cũng có thể dẫn đến nguy cơ tim mạch nếu kéo dài theo thời gian. Mọi người đều có các yếu tố nguy cơ trên mức tối ưu này và rất phổ biến. Những yếu tố "chỉ nhỉnh hơn một chút" này rất phổ biến, và nếu được điều trị sẽ giúp ngăn ngừa đau tim, đột quỵ và suy tim.

Làm gì để phát hiện các yếu tố nguy cơ này trước khi quá muộn?

Cách tốt nhất là xác định các nguy cơ trước khi chúng trở nên nguy hiểm. Tiến sĩ Rahul Gupta, bác sĩ tim mạch tại Bệnh viện Gleneagles (Singapore), khuyên nên kiểm tra định kỳ mức huyết áp, cholesterol và đường huyết, ngay cả khi cảm thấy khỏe mạnh. Đừng bao giờ bỏ qua các chỉ số hơi cao hơn mức bình thường, vì chúng có thể âm thầm gây tổn thương mạch máu và tim theo thời gian.

Sức khỏe tinh thần cũng rất quan trọng. Căng thẳng mạn tính, lo âu và trầm cảm có thể làm tăng tình trạng viêm và huyết áp, khiến tim phải chịu áp lực liên tục. Hãy chú ý đến các biểu hiện sớm như tăng cân, mệt mỏi hoặc khó thở khi hoạt động nhẹ. Đây không chỉ là dấu hiệu lão hóa bình thường mà còn là những dấu hiệu cảnh báo tiềm ẩn.

Kiểm tra sức khỏe định kỳ, xét nghiệm phòng ngừa và chủ động thay đổi lối sống có thể phát hiện sớm các vấn đề. Thực hiện những bước nhỏ ngay từ bây giờ có thể ngăn chặn các yếu tố nguy cơ phát triển thành các tình trạng đe dọa tính mạng sau này, theo trang tin sức khỏe Healthshots.