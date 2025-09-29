Chuyên gia: 5 món uống buổi tối cực hay cho người huyết áp cao

Bên cạnh điều trị y tế, một số loại đồ uống giàu chất chống oxy hóa, polyphenol, nitrat có thể hỗ trợ thư giãn mạch máu, giảm viêm và cải thiện chức năng tim mạch. Sau đây, chuyên gia Carrie Madormo, thạc sĩ y tế công cộng đang làm việc tại Mỹ, chia sẻ 5 đồ uống buổi tối có thể giúp kiểm soát huyết áp hiệu quả, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Trà giúp giảm huyết áp

Trà xanh hoặc trà đen chứa nhiều chất chống oxy hóa, đặc biệt là catechin, giúp cải thiện chức năng mạch máu và giảm viêm. Một phân tích từ 13 nghiên cứu cho thấy uống trà xanh giúp giảm trung bình 2 mmHg huyết áp tâm thu và 1,7 mmHg huyết áp tâm trương. Tuy nhiên, vì trà có caffeine nên dễ gây khó ngủ nếu uống muộn. Do đó, nên uống vào đầu buổi tối, cách giờ đi ngủ ít nhất 3 - 4 tiếng để không ảnh hưởng giấc ngủ.

Uống nước ép củ dền có thể làm giảm đáng kể huyết áp ở người huyết áp cao Ảnh: AI

Nước ép củ dền

Củ dền giàu nitrat, khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành oxit nitric, giúp giãn mạch và tăng cường tuần hoàn. Các nghiên cứu cho thấy uống nước ép củ dền có thể làm giảm đáng kể huyết áp ở người huyết áp cao. Thời điểm lý tưởng là uống khoảng 1 - 2 tiếng trước khi ngủ, để phát huy tác dụng hạ áp trong khi nghỉ ngơi ban đêm, đồng thời hạn chế gây đầy bụng.

Nước ép cà chua

Một nghiên cứu kéo dài một năm cho thấy uống nước ép cà chua mỗi ngày giúp hạ huyết áp và giảm cholesterol xấu. Cà chua chứa nhiều kali và chất chống oxy hóa hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Nên uống vào buổi tối sau bữa ăn khoảng 1 giờ, giúp tiêu hóa tốt và duy trì tác dụng đến đêm.

Nước ép lựu

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng uống nước ép lựu thường xuyên giúp cải thiện chức năng nội mô mạch máu, giảm căng thẳng oxy hóa và hạ huyết áp. Uống nước ép lựu vào buổi tối, trước khi ngủ 1 giờ, vừa giúp tim mạch khỏe mạnh vừa bổ sung dưỡng chất chống oxy hóa.

Sữa yến mạch

Sữa yến mạch giàu chất xơ hòa tan beta-glucan, giúp giảm cholesterol và hỗ trợ kiểm soát huyết áp. Đây là lựa chọn nhẹ nhàng, dễ tiêu, phù hợp để uống khoảng 30 - 60 phút trước khi đi ngủ. Ngoài lợi ích tim mạch, sữa yến mạch còn mang lại cảm giác thư giãn, hỗ trợ giấc ngủ ngon.

Thêm các loại đồ uống này vào thói quen buổi tối, kết hợp với chế độ ăn lành mạnh, tập luyện và giảm căng thẳng, có thể hỗ trợ kiểm soát huyết áp tự nhiên và bền vững, theo tờ Times Of India.