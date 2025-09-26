Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Uống cà phê, trà và nước ảnh hưởng đến huyết áp thế nào?

Thiên Lan
Thiên Lan
26/09/2025 15:41 GMT+7

Trong khi căng thẳng, ít vận động hay ăn mặn có thể làm tăng huyết áp, thì ngược lại, thói quen vận động đều đặn, ăn uống lành mạnh hay ngủ đủ giấc lại giúp hạ chỉ số này.

Vậy, những thói quen gắn liền với cuộc sống hằng ngày như cữ cà phê yêu thích, uống nước hay uống trà ảnh hưởng thế nào đến huyết áp?

Để trả lời câu hỏi thú vị này, bác sĩ Qin Rao, chuyên về nội khoa, đang làm việc tại Mỹ, sẽ giải thích cho bạn, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Ông cho hay cà phê, trà và nước ảnh hưởng đến huyết áp theo những cách khác nhau. Trong khi cà phê có thể gây tăng huyết áp tạm thời, thì các chất chống oxy hóa trong trà lại giúp hạ huyết áp, còn uống đủ nước và duy trì hydrat hóa giúp ổn định mức huyết áp tổng thể.

Uống cà phê, trà và nước ảnh hưởng đến huyết áp thế nào? - Ảnh 1.

Uống cà phê, nước, trà có thể ảnh hưởng đến huyết áp

Ảnh: AI

Cà phê: Tạm thời làm tăng huyết áp

Cà phê có thể làm huyết áp tăng tạm thời, bất kể bạn có bị tăng huyết áp hay không. Caffeine trong cà phê kích thích hệ thần kinh, khiến cơ thể phản ứng bằng cách thu hẹp động mạch và tĩnh mạch, đồng thời làm tăng nhịp tim và huyết áp.

Tuy nhiên, cà phê không làm huyết áp tăng lâu dài. Uống ít hơn 400 mg caffeine, khoảng 2 - 3 tách cà phê mỗi ngày, thường an toàn với hầu hết mọi người. Thậm chí, nghiên cứu cho thấy uống 2 - 3 tách cà phê mỗi ngày có thể làm giảm nguy cơ tăng huyết áp ở những người khỏe mạnh.

Trà: Giúp hạ huyết áp

Trà, đặc biệt là trà xanh, khi uống thường xuyên có thể giúp hạ huyết áp và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch như đau tim, bệnh tim và đột quỵ. Trà xanh chứa các chất chống oxy hóa có khả năng chống lại các gốc tự do - những phân tử không ổn định góp phần gây bệnh mạn tính.

Các chất chống oxy hóa này giúp cải thiện chức năng nội mô (lớp lót trong mạch máu) và hỗ trợ giãn mạch. Khi mạch máu giãn ra, máu lưu thông dễ dàng hơn mà không tạo thêm áp lực, từ đó giúp huyết áp giảm xuống.

Nước: Giúp duy trì huyết áp ổn định

Uống nước giúp duy trì huyết áp khỏe mạnh, nhưng không ảnh hưởng trực tiếp như cà phê hoặc trà. Điều quan trọng là uống đủ nước giúp ngăn ngừa tình trạng mất nước - vốn có thể làm huyết áp tăng hoặc giảm tùy trường hợp.

Các chuyên gia khuyến nghị nên uống từ 6 - 8 ly nước mỗi ngày để đảm bảo cơ thể đủ nước, giữ cân bằng dịch và duy trì huyết áp ổn định.

Khám phá thêm chủ đề

