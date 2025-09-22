Bác sĩ: Tác dụng 'bí mật' chỉ cữ cà phê sáng mới có!

Và để tận dụng tối đa lợi ích trên, các chuyên gia nhấn mạnh cần phải uống cà phê đúng thời điểm.

Tại sao chỉ cữ cà phê sáng là hiệu quả nhất?

Bác sĩ Rosario Ligresti, Trưởng khoa Tiêu hóa tại Trung tâm Y tế, Đại học Hackensack (Mỹ), giải thích: Cữ cà phê sáng có tác dụng thúc đẩy nhu động ruột hiệu quả nhất. Nguyên nhân là do nhịp sinh học tự nhiên khiến đại tràng hoạt động mạnh nhất trong vài giờ đầu sau khi thức dậy. Khi đó, cà phê có tác dụng hiệp đồng, trở thành chất kích thích bổ sung, phối hợp với cơ chế sẵn có của cơ thể để giúp quá trình đại tiện diễn ra dễ dàng hơn, theo trang tin sức khỏe Eating Well.

Cữ cà phê sáng có tác dụng thúc đẩy nhu động ruột hiệu quả nhất Ảnh: AI

Ngoài ra, cà phê còn kích hoạt phản xạ dạ dày - đại tràng, liên quan đến việc thúc đẩy các cơn co thắt đẩy phân xuống trực tràng. Bác sĩ Kiran Sachdev, chuyên khoa tiêu hóa tại Hệ thống Bệnh viện UCI (Mỹ), cho biết phản xạ này mạnh nhất vào buổi sáng. Nếu cữ cà phê một mình chưa hiệu quả, hãy kết hợp uống cà phê cùng bữa sáng để kích hoạt phản xạ mạnh mẽ hơn. Uống cà phê khi bụng đói cũng có thể gây trào ngược, đầy hơi hoặc tiêu chảy ở một số người, vì vậy nên uống cà phê cùng hoặc sau bữa ăn.

Theo chuyên gia Amanda Sauceda, giảng viên Khoa Dinh dưỡng tại Đại học Bang California (Mỹ), cữ cà phê sáng còn giúp "huấn luyện" cơ thể hình thành thói quen đại tiện đều đặn..

Tại sao cà phê có tác dụng nhuận tràng?

Caffeine là chất kích thích, không chỉ đánh thức hệ thần kinh trung ương mà còn thúc đẩy co bóp ruột, hoạt động như một loại "thuốc nhuận tràng tự nhiên". Một nghiên cứu cho thấy, cà phê chứa caffeine làm tăng kích thích đại tràng đến 60% so với cà phê decaf hoặc nước lọc. Ngoài ra, cà phê còn làm tăng tiết axit dạ dày, kích thích giải phóng các hoóc môn tiêu hóa, góp phần thúc đẩy nhu động ruột. Bên cạnh đó, cà phê chứa nhiều hợp chất khác như chlorogenic acid và melanoidin cũng hỗ trợ vận động đại tràng.

Để xây dựng thói quen lành mạnh, các chuyên gia khuyến nghị chỉ nên tiêu thụ 2 - 3 tách cà phê mỗi ngày, tối đa không quá 4 tách. Tốt nhất nên uống cà phê đen không đường hoặc chỉ thêm lượng đường tối thiểu, theo Eating Well.

Bên cạnh cà phê, duy trì chế độ ăn giàu chất xơ, uống đủ nước, tập thể dục đều đặn, thiết lập giờ ăn - ngủ cố định và bổ sung thực phẩm chứa men vi sinh cũng là những chiến lược hiệu quả để duy trì thói quen đại tiện đều đặn.